Rocío Carrasco, muy contundente sobre José Ortega Cano: 'Le borraría de la vida de mi madre'

Rocío Carrasco ha respondido a las declaraciones que ha hecho José Ortega Cano la semana pasada, en las que afirmaba que la hija de su mujer se había portada "irregularmente" durante su juventud, y ha asegurado con contundencia le borraría de la vida de su madre. Lo ha hecho en la última emisión de Montealto: regreso a la casa cuando mostró los famosos Los papeles de la Rota, que recogen las declaraciones de su familia cuando ella solicitó la nulidad eclesiástica de su matrimonio con Antonio David Flores.

A la pregunta de Jorge Javier Vázquez de si pudiera borrar de la vida de su madre a Ortega Cano, la hermana de Gloria Camila ha respondido rotundamente, "sí, completamente". "Pero no por nada. Es mi vivencia, es mi opinión. Además, con esto no quiero decir absolutamente nada, ni quiero hacer de menos a nadie, ni quiero que ahora digan 'entonces los niños no habrían llegado...'", aseguraba, añadiendo sin dudar que "si no hubiese estado en su vida, creo que ella hubiese estado mejor". En cuanto a qué diría su madre respecto a si borraría de su vida a Ortega Cano, la hija de la artista no ha querido entrar en muchos detalles porque no quería responder por ella: "No me atrevo a hablar por ella en ese sentido", apuntaba, recalcando de nuevo que si a ella se le preguntaba por su opinión, ella diría que sí, insistiendo varias veces en esta afirmación para asombro de los allí presentes, escuchándose en el plató: "Madre mía el día que nos espera mañana".

Hace una semana el diestro entraba en el programa de Emma García, criticando la llamada de José Antonio Rodríguez y mostrando su tristeza por lo que estaba ocurriendo. José Ortega Cano confesaba que, tanto Fidel Albiac como Rocío Carrasco, les "obligaron" a marcharse de Montealto tras la muerte de Rocío Jurado y, además, hacía una referencia también al comportamiento que había tenido de pequeña Rocío, "se portaba irregularmente". Ha sido la propia Carrasco la que ha querido responder sin tapujos al que fuera marido de su madre, reconociendo que en su adolescencia "por cosas de la edad" pudo portarse de forma "irregular", pero que en ningún momento había sido de manera "delicitiva ni ilegal". "Yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coches", respondía muy seria y tajante la hija de Pedro Carrasco.

"Yo creo que a Ortega lo conozco en el 92 y ellos empiezan a convivir a finales del 92/93. Y yo tenía 15 o 16 años. Yo lo que conviví fueron dos años. Luego a los 18 me fui, no conviví con nadie más, a mí no me ha dado tiempo. Pero vamos, ya quisiera Ortega Cano que el comportamiento mío irregular lo hubiera tenido mucha gente de su casa", sentenciaba Rocío Carrasco al diestro, haciendo referencia a sus palabras y mostrando una vez más lo confiada que se siente a la hora de hablar y contar los temas más profundos de su madre y su familia.

