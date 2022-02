Rocío Flores responde como nunca a su madre: ’Si un día cuento mis vivencias, se cae España’

En las últimas semanas Rocío Carrasco ha regresado a la televisión con el programa Montealto: regreso a la casa, en el que no solo se reconstruye el domicilio madrileño en la que vivió Rocío Jurado sino que su primogénita recuerda algunas de las experiencias que en su interior se desarrollaron. La reacción de Rocío Flores no se ha hecho esperar. La colaboradora televisiva, que ha reaparecido en El programa de Ana Rosa tras unos días recuperándose de su operación estética, se ha mostrado tajante: "Las únicas personas de todos los que hablan que han vivido en esa casa se llaman Rocío y David Flores. Si a mí un día me da por contar mis vivencias, se cae España". Además, ha indicado que hasta ahora ella no ha hablado de su infancia y adolescencia ya que ante todo respeta a su madre y le da "verguenza" hacerlo, pero indica que si da el paso al frente de hacerlo no descarta dar su versión también del episodio vivido en 2012 que hizo que la relación con su madre cambiara para siempre.

-Así fue la llegada de Gloria Camila y José Fernando a la vida de Rocío Carrasco

-Rocío Carrasco recuerda la separación de sus padres: 'Sufrieron muchísimo los dos'

La hija de Antonio David Flores también ha apoyado públicamente a Gloria Camila Ortega, quien criticaba a Fidel Albiac y lo señalaba como el causante de que la relación de su hermana mayor con los Mohedano se hubiese roto tras el fallecimiento de Rocío Jurado. La colaboradora de Ya son las ocho indicaba que su cuñado se refería a ella y a José Fernando como "los inmigrantes". En este sentido Rocío ha señalado que delante de ella nadie ha llamado de ese modo a sus tíos porque "no lo hubiese permitido", pero sí que le consta que es cierto que el marido de su madre se ha referido así a ellos y que también ha sido testigo de otras muchas cosas. Ha explicado que tiene constancia de que esto ocurrió porque se lo han contado Antonio Rossi y otras personas entre las que no está incluido su padre tal y como se ha especulado.

Tras las palabras de Gloria Camila, que tuvieron lugar escasos minutos antes de la última emisión de Montealto, su hermana indicó que había sido una "intervención equivocada y temeraria". En este sentido, Rocío Flores cree que su madre no dijo nada más porque "es incapaz de sentarse y dar unas declaraciones". "Me da la sensación de que sé por dónde vas. ¿Ella no responde porque primero tiene que consultar su respuesta con Fidel, lo que vendría a avalar lo que dice Gloria de que el maestro de la orquesta de tu madre es Fidel?", le ha planteado Joaquín Prat, a lo que ha respondido con un rotundo sí.

VER GALERÍA

Rocío, que cumplió el pasado mes de octubre 25 años, ha contestado también al momento en el que su madre sostiene que ahora sus familiares se posicionan a favor de Antonio David Flores: "Dice que ahora la familia le baila el agua y me llama la atención porque las mismas personas que llevan años callados, sin poder hablar de Fidel, son los mismos que ahora lo ponen en el cielo. La libertad la tenemos ahora, pero hace un tiempo no había libertad para expresar absolutamente nada".

La nueva vida de Antonio David

En estos días que Rocío ha estado alejada del foco mediático para recuperarse de la reconstrucción de pecho que se ha hecho, también ha habido novedades en la relación de su padre y Marta Riesco, quienes no han confirmado si su historia de amor sigue adelante o, por el contrario, ha llegado a su fin. "No sé si están juntos y no quiero saber absolutamente nada, no me voy a meter ni a decir nada", ha asegurado. Sobre la separación del ex Guardia Civil y Olga Moreno ha dicho que no sabe si lo harán oficial mediante papeles ni tampoco sabe si van a seguir compartiendo casa en Málaga, pero que sea cual sea la decisión que tomen solo desea que sus hermanos "sigan viviendo juntos".

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.