Gloria Camila critica a Fidel Albiac y Rocío Carrasco responde

Hace unos días que Roció Carrasco reveló en Montealto el motivo por el que no había pasado más tiempo con sus hermanos cuando eran pequeños, unas las palabras que no han gustado a Gloria Camila que no ha dudado en responder. La hija de Ortega Cano ha explicado que el momento en el que faltó su hermana no es cuando ella había explicado y que el dolor de la pérdida de Rocío Jurado fue algo que sintieron todos. "José y yo tuvimos una infancia un poco complicada, cuando vinimos estuvimos en un orfanato y después cuando muere nuestra madre es como la segunda vez que nos quedamos sin madre", ha dicho la colaboradora muy endadada, añadiendo que la que fuera presentadora de Hable con ellas tiene un "maestro", refiriéndose a Fidel Albiac, mucho peor que el suyo (Ortega Cano). "Para mí la influencia de él hacia ella es negativa. De hecho, creo que se dirigía a nosotros como 'los inmigrantes' y hacía unos comentarios hacia mi padre... Una vez me pregunto que qué edad tenía porque decía que ya estaba para el arrastre. A una niña no le tienes que decir esas cosas", ha continuado la también actriz.

Así fue la llegada de Gloria Camila y José Fernando a la vida de Rocío Carrasco

Aunque sus compañeros han comentado con Gloria Camila que algunas de esas duras afirmaciones posiblemente Rocío Carrasco diría que son mentira, la colaboradora ha asegurado que ella ha escuchado algunas. Eso sí, la hija del torero ha expresado que en el caso de los supuestos motes con los que Fidel se dirigía a ellos había sido alguien de su confianza quien se lo había contado porque ella nunca lo escuchó. "No me lo dicen para malmeter sino para que lo sepa", ha relatado la tía de Rocío Flores. Tras sus declaraciones, la hija de Pedro Carrasco, que ha podido recordar cómo era el baño de su madre en el programa Montealto, ha asegurado que la intervención de su hermana en el programa de Sonsoles Ónega le ha parecido "equivocada y temeraria".

Después de terminar de escuchar todos los comentarios de Gloria hacia su hermana y su marido, Rocío Carrasco dicho que no iba a responder en ese momento, pero que tenía muy claro cuándo lo iba a hacer. "Yo ahora mismo no te voy a contestar. Prefiero contestarte en el comedor y en el despacho. Voy a esperar. No voy a contar hasta diez. Voy a contar martes, miércoles y jueves. El despacho es muy oportuno para la respuesta. El despacho y el comedor", ha relatado la mujer de Fidel Albiac, afirmando que el próximo viernes 12 de febrero lo contará todo.

Rocío Carrasco desvela qué le impide reconciliarse con su hermana Gloria Camila

Gloria Camila también ha querido recordar a todos los espectadores que espera que los documentos que va a sacar Rocío Carrasco en el documental no sean tan relevantes como se asegura, ya que tuvieron un encuentro en los juzgados en los que la hija de Ortega Cano pidió todo el material que se fuera a utilizar y solo se le entregó un papel que no era el que supuestamente se había pedido. "Mi abogado me ha dicho que podría presentar una querella criminal, solo lo quiero recordar", ha dicho la colaboradora en Ya son las ocho.

