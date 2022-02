Rocío Carrasco explica el motivo por el que no pasó más tiempo con Gloria y José tras morir su madre

Rocío Carrasco, que contó hace unos días qué le impide reconciliarse con su hermana, ha explicado el motivo por el que no pasó más momentos con Gloria Camila y José Fernando cuando eran pequeños. Hace unos días que la hija de Rocío Jurado dijo que de pequeña le hubiera gustado tener muchos hermanos, unas palabras que algunos malinterpretaron porque lo tomaron como que no consideraba a los hijos de Ortega Cano como su familia. Por eso, la que fuera presentadora de Hable con ellas ha querido aclarar que ambos lo son pero quería referirse a cuando sus padres estaban juntos y ella era una niña, ya que cuando Gloria y José fueron adoptados ella ya era mayor e incluso había tenido a sus dos niños, Rocío y David. "Yo con veintitantos años no me voy a poner a jugar. Ella tiene una idealización de la relación porque solo tenía 9 años, que además es cuando muere su madre. Demasiado. No se le puede pedir mucho más a su edad", ha relatado en Montealto, afirmando que en la docuserie En el nombre de Rocío todas las dudas sobre el enfrentamiento familiar se disiparán totalmente. "Todo se entenderá", ha continuado diciendo.

VER GALERÍA

Gloria Camila responde a Rocío Carrasco y asegura que nadie la manipula

Además, Rocío ha asegurado que ella sí pasó mucho tiempo con Gloria y José cuando eran pequeños. "Cuando tenía que estar con esos niños, con mis hermanos, estaba. Y he estado muchísimo", ha dicho la hija de la intérprete de Algo se me fue contigo, considerando además que ella nunca falló a ninguno de los dos. "No puedo explicar mucho más porque si no revelaría un episodio de la docuserie, pero de verdad que todo se sabrá", ha añadido. Pero no solo eso, la hija de Pedro Carrasco ha querido justificar las razones por las quizá no era la mejor referente para ellos en ese momento. "A la hermana mayor se le había muerto el padre, la madre y estaba viviendo lo que estaba viviendo. Hay que tener un poco de miramiento. Yo no podía ni conmigo", ha expresado tajante y emocionada.

Sobre su tía Rosa Benito, Rocío Carrasco también ha querido decir que no entiende su enfado por el momento en el que Jorge Javier Vázquez se refirió a ella como "viuda de Rocío Jurado", un mote que según la expareja de Amador Mohedano fue "vergonzoso" y por el que su sobrina debería haber saltado para defenderla. "Hay tantas cosas tan sumamente vergonzosas que no son llamar a alguien 'viuda de alguien' que han ocurrido y que a ella ni a nadie les ha parecido que lo fueran, que no sé. Cuanto menos es curioso", ha dicho la protagonista de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Además, la hija de la cantante ha querido aclarar que tiene mucho cariño a la colaboradora de Ya es mediodía porque "ella es así, muy grande, muy actriz, muy cómica". Pero también ha comentado que no se ha sorprendido al ver que Rosa se ha convertido en un personaje público tras haber sido la confidente de su madre porque ella la ha conocido siempre así de puertas para dentro. "De repente llora, ríe, es muy válida para muchas cosas. Pero lo de vergonzoso, han pasado tantas cosas de las que han sido partícipes...", ha sentenciado.

VER GALERÍA

Primeras imágenes de Rocío Carrasco en el rodaje de ‘En el nombre de Rocío’ y todos los detalles de la esperada docuserie

Rocío ha podido también reencontrarse con el salón de su antigua casa en Montealto. De los camiones de los contenedores, el programa ha recreado todas estancias, pero este viernes 5 de febrero ha podido ver la habitación en la que todos se reunían. Muy emocionada, ha recordado algunos momentos vividos allí y además ha podido ver una felicitación que le escribieron sus primas y tíos, los Mohedano, por su cumpleaños. Todos le ponían que le querían, pero ahora Rocío Carrasco cree que "tristemente y desgraciadamente ahora directamente no la escribirían".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.