Gloria Camila responde a Rocío Carrasco y asegura que nadie la manipula

Después de las palabras de Rocío Carrasco en las que contó qué le impide reconciliarse con su hermana Gloria Camila, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha expresado que no entiende muy bien a quién se refiere. La que fuera presentadora de Hable con ella explicó en la primera parte de Montealto que le hubiera gustado que las cosas fueran de otra manera y utilizando la metáfora de una partitura y las canciones que han sonado a lo largo de su vida relató que para una posible reconciliación todo dependía de quién tocara los instrumentos. "Al final el maestro es el mismo. Y ya con eso, he dicho todo", dijo la hija de Pedro Carrasco. A estas palabras, la colaboradora de Ya son las ocho ha relatado que no sabía por quién decía todo eso y que la melodía se podía pasar cambiando de tema en cualquier momento. "Yo no estoy dirigida por nadie ni por formar parte de una banda, en la que ella también estuvo, ¿qué tengo yo que ver con que se lleve bien con unos o con otros?", ha comentando en el programa de Sonsoles Ónega.

Rocío Carrasco expresó a Jorge Javier que la situación era más complicada de lo que parecía porque en todos los problemas que existen con su familia había muchas personas involucradas, pero la culpable de todas era siempre la misma. Sin concretar el nombre del protagonista de la no relación con Gloria Camila y el resto de "la banda", la hija de Ortega Cano ha contado las dudas que tenía sobre si su hermana se refería al torero o al padre de Rocío Flores. "Si es por Antonio David, mi relación con él empezó mucho después de que ella se alejara con nosotros, así que no tiene nada que ver. Él no es la razón por la que ella se separa de la familia. Yo tenía 12 o 13 años y no tenía nada con nadie. "Era una niña que vivía en una finca y de vez en cuando nos llamábamos, hasta que un día nunca más", ha dicho tajante.

Tras volver a la metáfora musical y decir que ella misma toca la melodía que quiere, haciendo hincapié en que no es está dirigida por ningún maestro porque nadie le dice nunca qué decisiones debe tomar, Gloria Camila ha querido aclarar que da igual a quién se refiera su hermana porque ella no tiene nada que ver con los distintos malentendidos o enfrentamientos que existan con cada una de esas personas. "A mí me meten en un saco que no me pertenece. Yo no he hecho nada malo contra nadie y a día de hoy tengo relación con quien ha querido mantenerla conmigo. Además, yo ni pincho ni corto en los problemas de los mayores", ha contestado la colaboradora.

A un posible entendimiento entre hermanas, Gloria se ha reiterado en unas palabras anteriores y ha asegurado que no le pertenece a ella "pedir más atención, buscar respuestas o mendigar amor". "Ya lo hice durante un tiempo y no conseguí respuestas, pues ha llegado la hora de pasar o de cambiar de libro", ha terminado, dejando claro que en ningún caso dejaría de lado a su sobrina, Rocío Flores.

