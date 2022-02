Rocío Carrasco desvela qué le impide reconciliarse con su hermana Gloria Camila

La relación de Rocío Carrasco con su hermana Gloria Camila es inexistente y anoche, en el estreno de Montealto, la hija mayor de Rocío Jurado explicó el motivo. "A mí también me hubiese gustado que la canción hubiera sonado de otra manera, pero desgraciadamente ha sonado con la música que ha sonado y es con la que tengo que bailar, no me queda otra. Pero a mí también me hubiese gustado muchísimo que las cosas hubiesen sido de otra forma", lamentó Rocío con los ojos vidriosos. Continuando con la metáfora, Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, pregunto si había opción de "cambiar la partitura" para solucionar sus problemas. "Depende de los músicos", respondió Rocío, dando a entender que no dependía únicamente de ellas. "Es que es más complicado que todo eso… en esta banda de música hay muchos más que tocan", puntualizó. Jorge Javier insistió de nuevo. "Pero si tú quieres tener relación con uno... ¿qué tiene que ver el resto de la orquesta?", exclamó. Rocío, en ese momento, cogió aire y dijo muy seria: "Porque al final el maestro es el mismo. Y ya con eso, te he dicho todo".

Cuando Rocío Carrasco se puso ante su pasado y desembaló las pertenencias de su madre, encontró enseres que pertenecían a José Ortega Cano y a sus hermanos, José Fernando y Gloria Camila. Entonces los empaquetó y se los envió a su casa en un camión. Gloria Camilia, al recibirlos, dijo que estaba "bien", pero expresó su malestar por cómo se había gestionado esta situación. "La pena es que me las tengas que mandar en un camión y no tener la comunicación que se debería tener. Entonces pues bueno, cosas de la vida", dijo entre lágrimas.

Rocío Carrasco ha contado en más de una ocasión que la mudanza de Montealto fue muy dura para ella. De hecho, ella se encargó únicamente de desmontar el dormitorio de Rocío Jurado. "El resto lo hace una empresa de mudanzas", puntualizó anoche. Sus tíos Aniceto y José Antonio se encargan del despacho de la artista. "Me traen documentos a mi casa cuando mi madre fallece", explicó. Pero desconoce lo que hizo Ortega Cano con sus pertenencias y las de sus hijos. "La casa se tiene que vaciar porque había que venderla. Yo no sé, ni pregunto, ni me interesa lo que José saca de la casa. Supongo que al irse se llevaría sus cosas. La sorpresa también me la he llevado yo, porque cuando he abierto las cajas después de 15 años y de repente salen cosas de José y de los niños pues lo que he creído más conveniente y normal es enviárselo, porque no es mío", contó. Y aseguró que en su próxima docuserie van a salir a la luz todos los secretos de esta mudanza. "Te vas a enterar de todo", le dijo a Jorge Javier.

Montealto, la casa que fue el hogar de Rocío Jurado en La Moraleja, Madrid, dejó de ser propiedad de los herederos de la cantante en febrero de 2008, cumpliendo así con la última voluntad de la artista. En su testamento, la chipionera dispuso que el chalé no pasara a ningún familiar sino que se vendiera y se repartiera el dinero de esa venta en cuatro partes, dos para su hija Rocío Carrasco y dos para sus hijos José Fernando y Gloria Camila. En aquel momento, José Fernando y Gloria Camila eran menores de edad y la cantidad recibida fue a parar a una cuenta bancaria. Según publica La Razón, la casa de la artista se vendió a un inversor que quería reformarla para alquilarla, sin embargo, la crisis inmobiliaria truncó sus planes y el hogar de la Jurado acabó saliendo a subasta pública a principios de 2017 tras los impagos de su propietario. La puja quedó desierta y un año después el chalé pasó a ser propiedad del banco.

