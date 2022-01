Rocío Flores explica cómo se encuentra tras su operación de pecho

Rocío Flores ha pasado por el quirófano para someterse a una operación de estética. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, de 25 años, se ha dirigido a sus seguidores tras la intervención para dar detalles de su nuevo retoque. "Todo está bien, todo ha salido genial, efectivamente me he operado el pecho, tenía muchísimas ganas de hacerlo", ha comenzado diciendo en un vídeo en el que aparece luciendo una sudadera con el logo del FC Barcelona. "Cuando me encuentre un poquito mejor os iré contando todo el proceso. Me acaban de dar el alta y estoy en reposo, un poco dolorida, pero todo ha salido muy bien", ha añadido. Por último, la colaboradora de El programa de Ana Rosa ha dado las gracias a todos aquellos que se han preocupado por ella en estos momentos.

- Las operaciones de cirugía estética más sorprendentes que se demandan en las consultas

VER GALERÍA

La primera vez que vimos a Rocío Flores en un plató de televisión fue en 2017, cuando fue a sorprender a su tía, Gloria Camila, tras su paso por Supervivientes. Tres años después, fue ella quien participó en el concurso y, a partir de ese momento, su figura ha sufrido un cambio notable. De Honduras volvió con 16 kilos menos y en estos meses ha afinado su silueta cuidando su alimentación y sometiendose a diversos tratamientos para reducir, tonificar y moldear su cuerpo.

VER GALERÍA

Además, se ha hecho algún que otro retoque en la cara. A principios de 2021 se realizó una bichectomia para eliminar las bolsas de grasa que se conocen con el nombre de bolas de bichat y lucir un rostro más estilizado resaltando los pómulos. Meses después, se retocó la nariz la nariz, los labios y se puso bótox en la frente. "Me he corregido un bultito de la nariz con un poco de ácido hialurónico, sobre todo, para el perfil, que no se me viese un pequeño bulto", dijo a todos sus seguidores mientras mostraba el antes y el después. "También me he puesto un poco de ácido en los labios y bótox en la frente. Así no parecerá que siempre estoy enfadada", concluyó.

VER GALERÍA

La colaboradora comentó en aquel momento que no temía caer en una espiral infinta de retoques estéticos. “En redes me muestro natural, como soy, muy real. Que me haga algún retoque, sí. Pero eso no me quita naturalidad ni quiero por ello fomentar ningún estereotipo”, aclaró. Y confesó cómo se veía tras los cambios realizados. "Me he valorado tan poco y me he querido tan poco, que ahora me encuentro bien conmigo misma".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.