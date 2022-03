Rocío Flores detalla sus últimos retoques estéticos que se ha hecho en la cara

Tras acudir como defensora de su padre en GH VIP y participar en Supervivientes, Rocío Flores ha dado un giro de 180 grados a su vida cambiando tanto a nivel emocional como físico. Además cambiar de cara a las cámaras a través de los nuevos looks que comparte con todos sus seguidores, la nieta de Rocío Jurado también ha recurrido a algunos retoques estéticos. Después de haber adelgazado alrededor de 20 kilos, la colaboradora de El programa de Ana Rosa ha contado a todos cuáles han sido las últimas operaciones a las que se ha sometido para verse mejor: "Me he quitado un bulto de la nariz, me he rellenado un poco los labios, me he puesto bótox en la frente y como tengo un hueso de nacimiento pues me lo he rellenado", ha relatado a sus compañeros de plató. Además, la hija de Rocío Carrasco ha reconocido que esas no han sido las únicas intervenciones que se ha realizado, ya que cuando llegó de Honduras se quitó las bolas de Bichat, unas glándulas de grasa que hay en las mejillas y que al eliminarlas estilizan el pómulo.

Rocío ha querido explicar que el motivo que le ha llevado a dar el paso de ponerse bótox en la frente es simplemente para no parecer que siempre está frunciendo el ceño. "Me lo recomendaron porque siempre parece que estoy enfadada", ha dicho a sus compañeros del programa de Mediaset, aclarando que es una persona pro operaciones estéticas porque mientras uno mismo se vea bien y no le haga daño a nadie, todo le parece estupendo. Después de todos los tratamientos estéticos físicos a los que se ha sometido, la hija de Antonio David Flores siempre ha salido contenta de ellos. "Me ha gustado bastante el resultado, ya os enseñaré la foto del antes y el después", ha dicho en sus perfiles sociales entusiasmada con su nueva imagen.

Además, la que fuera concursante de Supervivientes ha comentado en plató que no le da miedo en caer en una espiral de retoques porque ella se muestra siempre tal y como es y porque no pretende crear ningún tipo de estereotipo de belleza. "Siempre me he querido y valorado muy poco, pero ahora estoy en un punto en el que me encuentro bien conmigo misma", ha concluido la colaboradora, dejando claro que a pesar de los retoques siempre se ha visto como una chica normal.

Pero lo cierto que su físico no ha sido el único cambio que ha hecho. A nivel personal, Rocío Flores ha comenzado a estudiar un módulo superior relacionado con la administración y gestión financiera en un instituto profesional, desembolsando 3.900 euros por la matrícula. "Nunca he dejado de estudiar. Hubo un impás de dos años porque dejé el módulo de nutrición y empecé uno de marketing, pero todo lo hago online. Tengo varios proyectos en mente y creo que es una formación que me puede aportar bastante", ha aclarado la colaboradora, diciendo también que no sabe si la televisión será algo transitorio o no. "Estoy agradecida de la oportunidad que me habéis dado aquí pero siempre es verdad que he tenido otras pretensiones", ha relatado en plató.

