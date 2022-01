Antonio David Flores cuenta por qué no le dijo a Olga Moreno que estaba con Marta Riesco

Despues de todo el revuelo causado por su nueva relación con Marta Riesco, desconocida por su entonces mujer Olga Moreno y su hija Rocío Flores, Antonio David Flores ha dado la cara a través de su canal de Youtube y ha revelado los motivos que le llevaron a no contarle a la madre de su hija Lola que estaba con la periodista y colaboradora de Ana Rosa Quintana. En un directo de su programa Ahora hablo yo, el ex guardia civil ha detallado las dificultades a las que se enfrenta su familia en los últimos días. "Es un día difícil para mí. No es mi mejor día. Este directo lo podíamos haber hecho hace cuatro días que me encontraba mejor de lo que me encuentro ahora", comienza un programa de casi tres horas de duración. "Si fuese Jorge Ja (Jorge Javier Vázquez) hoy sería el día en el que estoy indispuesto", señala con cierta ironía, haciendo referencia a la reciente cancelación de la obra teatral del presentador en el teatro Reina Victoria de Madrid.

-Jorge Javier Vázquez contesta a Rocío Flores con unas duras palabras

VER GALERÍA

"Si hay algo que me avala en los 25 años de mi vida pública es que siempre he dado la cara y aunque no sea el día en el que me encuentre mejor, con más fuerzas o más ánimo, me siento en la obligación de cumplir con vosotros", continúa mientras da las gracias a La marea azul que tanto le ha estado apoyando. "Quiero hablar de cómo me encuentro, de mis sentimientos, de cómo se encuentran los míos...", asegura mientras comienza a hacer un repaso a las situaciones que para él han sido difíciles de gestionar como la denuncia por violencia de género interpuesta por Rocío Carrasco, su despido en Sálvame y cómo todo lo hablado en televisión afectó muchísimo en su matrimonio con Olga Moreno. "Ahí pasaron cosas que solo Olga y yo sabemos y que hablamos en su momento y se queda ahí, claro está". A partir de entonces, admite que las cosas no fueron como habían sido en los años felices de su matrimonio. Entre lágrimas, el excolaborador de Mediaset confiesa que ambos lucharon de la mano por su familia ante todas las adversidades y recalca lo mucho que le afectó que se llegara incluso a cuestionar el papel de Olga Moreno como madre. "Se ha cuestionado su papel con mis hijos porque no es su madre, pero cuando se viven las cosas que se han vivido en mi casa, pues al final la madre no es la que pare sino la que cría, porque sin ser la madre de mis hijos ha ejercido de madre. Ella lo lleva por bandera. Los ha cuidado, los ha atendido y los ha sacado adelante, no sola, claro. Juntos hemos sacado una familia adelante", matiza.

-Marta Riesco confirma su relación con Antonio David Flores: 'No se puede negar lo evidente'

Antonio David Flores continúa elogiando a la que ha actuado como madre de sus hijos. "Es una mujer luchadora, con valores... Cuando la conocí, la elegí bien, no me equivoqué, porque elegí una compañera de viaje y una persona que, sabiendo que mi vida estaba siempre cuestionada y que tenía presión encima, me cogió de la mano y me dijo vamos para delante y vamos a formar una familia". Y añade de forma rotunda: "No tengo un pero para ella...Porque es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a mis hijos, a mí y a mi familia...Y estaré en deuda con ella siempre". Del mismo modo alaba la forma en la que incluso ha actuado a raíz de su separación: "Cuando uno se separa, se va de su casa y rompe con todo, pero en nuestro caso no ha sido así. Queríamos que a nuestros hijos no les afectara. Hemos estado conviviendo juntos, siendo una familia como lo somos... Es increíble cómo Olga me ha sabido entender y ha antepuesto nuestra casa a todo lo demás".

VER GALERÍA

Y por último ha explicado la razón por la que no le contó a Olga su relación con Marta Riesco "Cuando hablas con la que es tu mujer desde hace 22 años y le dices que te separas, no sé si es necesario explicar que vas a hacer tu vida con otra persona, porque igual eso es hacer más daño. No sabes sabes si decíserlo es lo mejor o no decírselo precisamente para eso, para no hacer daño. Ahora que han pasado unas semanas me arrepiento de no habérselo dicho". Y concluye entonando el 'mea culpa': "Me equivoqué, pero mi relación con Olga es buena, muy buena y tenemos un compromiso de que nuestra familia sea feliz y que tanto ella como yo seamos felices".

-'Tengo derecho a rehacer mi vida', Antonio David Flores habla de su separación y de su nueva ilusión

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.