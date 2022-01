Jorge Javier Vázquez contesta a Rocío Flores con unas duras palabras

Rocío Flores, que no está pasando por uno de sus mejores momentos tras confirmarse la relación de su padre con Marta Riesco, ha tenido unas duras palabras contra Jorge Javier Vázquez cuando se ha enterado que el presentador y los colaboradores de Sálvame llaman a Antonio David Flores "el penas". Tras saber el apodo adjudicado al todavía marido de Olga Moreno, la hija del exguardia civil ha expresado su descontento y no ha dudado en mandar un mensaje al comunicador: "¡Qué lástima! ¿Quién? ¿Jorge Javier le llama así? ¡Pobrecito! ¡Pena me da él a mí!", ha dicho la colaboradora de El programa de Ana Rosa a Europa Press. Esta reacción al mote puesto por el presentador ha provocado que el propio Jorge quisiera contestar en directo a la que fuera concursante de Supervivientes, una respuesta muy aplaudida por sus compañeros de plató. "Me estoy dando cuenta que para lo joven que es, es muy chunga. Es la nieta de Rocío Jurado e hija de Rocío Carrasco, por eso trabaja en la tele, que no se le olvide, si fuera solo hija del 'penas', no lo estaría", ha comenzado diciendo.

Pero Jorge Javier no ha acabado ahí de contestar a la hija de Antonio David Flores y le ha dicho que esté tranquila y no se preocupe porque a él "no le va mal" en la vida. "Lo que me daría pena es tener a un padre tan miserable como el tuyo", ha dicho el presentador muy enfadado con la colaboradora de El programa de Ana Rosa. Además, el comunicador ha relatado que el que fuera concursante de GH VIP tiene a las mujeres de su casa trabajando por él. "En primer lugar, a la que fuera su mujer, Olga Moreno, la tuvo pasando hambre en Supervivientes mientras él estaba con otra y cobrando y ahora te tiene a ti trabajando intentando justificar la vida que él hace y haciéndote pasar un bochorno tremendo", ha expresado Jorge.

No queriéndose meter en muchas "honduras" más, el presentador también ha comentado que lo que debería hacer Antonio David Flores si fuera un verdadero padre es ponerse a trabajar para evitar que las personas a las que quiere lo pasen mal. "Yo a la gente que quiero la protejo. No la veo machacada en ningún sitio", ha dicho Jorge Javier, añadiendo que por suerte es una de las caras estrella de la cadena y tiene una obra de teatro en Madrid, Desmontando a Séneca, que le de va de maravilla. "A tu edad yo había estudiado una carrera y yo lo único que conozco de ti son tus filtros de las redes sociales. Tampoco puedo decir nada más", ha continuado el comunicador, echando en cara también a Rocío Flores que deje que su hermano se quede con Olga cuando debería estar con ella o con su padre.

La relación entre Rocío y Jorge Javier comenzó con buen pie cuando la hija de Rocío Carrasco visitó a Gloria Camila en el plató de Supervivientes y seguidamente al ser la defensora de su padre en GH VIP. Y aunque la colaboradora llegó a agradecerle cómo se sentía cuidada en Mediaset, una mala actitud con Carlos Sobera, el veto a Belén Rodríguez y una crítica a uno de los regidores dinamitaron su amistad. "No soporta una crítica, se revuelve. A mí con 50 años me la ha colado. Es una gran manipuladora", dijo en varias ocasiones el presentador. Pero no fue el único en hablar, la nieta de la intérprete Se nos rompió el amor aseguró que en Sálvame no tenían educación y que no era un programa serio, además de dejar de acudir a las galas que conducía Jorge.

