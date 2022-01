La monumental bronca de Jorge Javier con Lucía Pariente que acabó con un mensaje directo a Alba Carrillo

La final de Secret Story, en la que Luca Onestini fue proclamado como ganador, se vio ensombrecida por una monumental disputa entre Jorge Javier Vázquez y Lucía Pariente. La llegada de Cristina Porta al plató provocó que el presentador llamase "mentirosa" a la madre de Alba Carrillo cuando dijo que la segunda finalista había escondido y utilizado un bolígrafo, un elemento prohibido en el reality, detrás de una cámara en la casa. La concursante aseguró que no mentía y durante varios reproches con el comunicador acabó llamándole "bravucón", una palabra que molestó mucho a Jorge y por la que acabó echando del programa a la participante. "Estás mintiendo como en otras tantas ocasiones. Tú y tu hija. Manipuláis y sembráis la duda. Abandona el plató, ¡fuera! No continúo con el programa", dijo el conductor del formato minutos antes de enviar otro mensaje a la ex de Santi Burgoa. "Cuidado con Twitter. No me nombres jamás ni utilices juegos sucios contra este programa mintiendo. Como diría Mila Ximénez, 'yo no amenazo, ejecuto'", añadió mirando a cámara.

Tras su salida del plató de Secret Story, Lucía tampoco se ha quedado callada y ha utilizado sus perfiles sociales para mandar unas duras palabras a Jorge Javier. "Creo que esto le ha sobrado. Le ha sobrado soberbia, deshonestidad. Podía por un momento en su vida haber parado a pensar que las vidas que se carga también tienen sentido. No solamente es él y su ombligo", ha dicho la madre de Alba Carrillo, añadiendo que espera que en algún momento pida perdón y que desea que baje de ese pedestal donde se encuentra para que cuando esté en el último escalón, donde está ella, le reciba para consolarle. Pero la concursante del reality también ha tenido palabras para los directivos de Mediaset, a los que culpa de la soberbia del presentador. "¿Y sabes quién da más vergüenza? La gente que te lo consiente: Jaime Guerra, el señor Vasile, Paco...", ha dicho la concursante, ante de tildar a Jorge Javier de "traidor".

Alba Carrillo, por su parte, también ha querido mandar un mensaje a Jorge Javier, comparándole con la reina de corazones de Alicia en el país de las maravillas. "Sin querer me acordé de este personaje pequeñito y prepotente que levanta el brazo y dice 'que le corten la cabeza'. '¿Por qué?, preguntó Alicia. 'Porque brillas más que yo'", ha escrito la colaboradora de Ya es mediodía junto a una fotografía del filme, añadiendo además que la actitud del presentador siempre se repite con mujeres y madres. "Hay que estar calladita y dejarse humillar", ha escrito también la hija de Lucía Pariente con un vídeo que mostraba una situación parecida que ocurrió con la progenitora de Noemí Salazar.

Pero Alba no solo ha mandado un mensaje al comunicador, la colaboradora se ha sentido muy decepcionada con Canales Rivera, con quien se le ha visto recientemente en actitud muy cariñosa, por no haber dado la cara por su madre. Lucía dijo en directo que el torero había sido testigo de la situación que había ocurrido con el bolígrafo y Cristina Porta, algo por lo que el diestro primero calló y luego dijo que no había ocurrido así. "Y lo del señor Canales, ¡sin palabras! Él lo sabía, él lo contó en la casa y cuando tiene que defender la verdad y a una amiga, se calla. Decepción", ha escrito también en su perfil.

