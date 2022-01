Rocío Flores, del apoyo incondicional a su padre a no querer hablar, por ahora, con Marta Riesco

Estoy asimilando la situación", ha dicho Rocío Flores en El Programa de Ana Rosa al hablar de la sorprendente relación de Antonio David Flores y Marta Riesco. La colaboradora ha vuelto a recordar que ella no sabía que su padre había comenzado un romance con la periodista, pero que no se siente decepcionada por ello. "A mí no me negó nada porque yo en ningun momento pregunté. A Olga (Moreno) no lo sé, y si lo supiese tampoco lo diría, no es una cosa que me corresponda a mí", ha declarado la joven. Sin embargo, tenía alguna que otra sospecha. "Desde Reyes, un par de días antes, empiezo a notar cosas un poco más extrañas", ha asegurado. "Cuando salió el rumor el pasado mes de octubre, yo no me lo creía, pero luego he ido viendo otras cosas, no por parte de mi padre, y decidí retirarme", ha añadido, aclarando que lo que nunca ha visto es a su padre junto a Marta.

VER GALERÍA

Rocío ha reconocido que Antonio David y Marta quisieron hablar con ella sobre lo que estaba ocurriendo, pero que se negó a sentarse con ellos y escuchar su versión. También ha dejado claro que en ningún momento ha intentado proteger a su progenitor. "Yo no protejo a mi padre en ninguno de los sentidos. Cuando yo tengo que decirle algo a mi padre se lo digo. Lo que no voy a hacer bajo ningún concepto es venir aquí y hablar mal públicamente de él ni hacer ninguna reflexión negativa porque al final yo soy su hija y yo le juzgo a él como padre", ha defendido la colaboradora. "Además, da la casualidad que es la única persona que lleva conmigo desde el minuto cero e mi vida, la única persona que nunca me ha dejado sola, entonces, por muy mal que haya hecho las cosas no voy a hablar mal de él", ha dicho, pero esto no significa, según sus palabras, "que sea un borrego de mi padre".

VER GALERÍA

La colaboradora ha asegurado que la relación con su padre no se ha fracturado tras salir a la luz su nuevo romance. "Ahora mismo necesitamos todos asimilar la situación, pero soy su hija y no se va a fracturar", ha dicho rotunda. Rocío, que ha mantenido una conversación larga y tendida con su progenitor, no sabía que Antonio David había hablado con la prensa el fin de semana. "Haga lo que haga mi padre ahora va a estar mal visto", ha opinado. "Mi padre no ha estado escondido. Nosotras hemos dado la cara porque Marta (Riesco) y yo trabajamos aquí, y Olga solo llamó para darme su apoyo. Si mi padre trabajara en Mediaset también habría dado la cara aquí", ha manifestado.

VER GALERÍA

Rocío ha contado que tanto Olga como ella pensaban que la separación del matrimonio podía frenarse. "Mi opinión como hija es que a lo mejor, por lo menos Olga, tenía la esperanza de ver si se podía solucionar. Yo también he tenido esa esperanza". Sin embargo, el matrimonio está roto, a pesar de seguir compartiendo en determinados momentos el domicilio conyugal, situado en Málaga, y haberse reencontrado el fin de semana. La colaboradora, muy discreta, no ha dado detalles del reciente cara a cara entre Olga y Antonio David. "Yo hablo con los dos todos los días, pero no voy a decir nada de lo que hablo con ellos", ha insistido.

VER GALERÍA

Rocío Flores deja clara su postura con Marta Riesco

Para la joven Antonio David "es un buen padre" y van a seguir siendo una familia aunque todavía estén intentando digerir este huracán. Rocío también tendrá que gestionar la relación con Marta, la nueva pareja de su padre. "Es mi compañera, la respeto, es lo que hay y no tengo nada que opinar, al menos públicamente. Yo creo que ella respetará mis tiempos. Ahora no quiero tener una conversación con ella porque no me encuentro capacitada, no quiero saber nada", ha finalizado.

La respuesta de Rocío Flores al preguntarle por la relación de Antonio David y Marta Riesco

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.