Rocío Carrasco: 'Si pudiera reescribir mi historia, mis hijos estarían ahora conmigo'

"Mi madre es incapaz de sentarse y dar unas declaraciones como las estoy haciendo yo ahora mismo". Estas fueron las contundentes declaraciones de Rocío Flores hace unos días. Sin embargo, Rocío Carrasco sí que lo ha hecho y este martes ha sorprendido a todos acudiendo por primera vez al El programa de Ana Rosa. La hija de la recordada Rocío Jurado ha empezado promocionando el próximo capítulo de Montealto, explicando que los espectadores podrán ver la cocina, el despacho y el baño de la que fue su casa durante tantos años. Rocío ha contado que son estancias con mucho significado para ella, ya que "en la cocina le contaba a mi madre muchas cosas que me pasaban con 'el ser'" (haciendo referencia a su exmarido, Antonio David Flores) y el comedor "es un sitio donde ha pasado mucho tiempo con la gente que ella más quería".

"Se va a preparar un documento audiovisual donde van a quedar claras las posturas de la familia no-mediática, la que ha estado conmigo durante estos 20 años, durante el tiempo que la otra familia se ha dedicado a mentir y decir cosas que no son. Los Jurado, los Mohedano y los Carrasco que no han hablado nunca, por respeto a mí. Pero van a hablar", ha dicho de manera rotunda.

Rocío ha afirmado que durante estos años no ha estado sola con Fidel, porque "he tenido a mucha parte de mi familia que no se conoce que siempre han estado ahí". De hecho, ha contado que: "Antes de empezar a rodar En el nombre de Rocío, que es otra parte de mi historia, me fui a Chipiona para verles y para decirles que me dieran su aprobación para hacer este nuevo documental. Y eso es lo que se va a ver, las posiciones de mi familia que no es mediática".

La relación con su hija

Después de hablar del próximo capítulo de Montealto, Rocío ha habldo también de la situación con su familia. Joaquín Prat le ha preguntado concretamente por su hija, Rocío Flores, y qué siente al verla hablando en televisión. "Para mí no es un plato de buen gusto, porque de esto se sigue hablando y se sigue hablando... y al final eso lo único que genera es dolor. Dolor en ella, dolor en mí y dolor en todo, porque tengo que revivir otra vez lo mismo".

Por eso, ha decidido tomar una decisión: "Creo que ha llegado el momento en el que a mi hija la voy a dejar a un lado". "Tengo esperanza de que algún día se pongan las cosas en su sitio y que cada uno sea consecuente y que cada uno sea consciente. No te puedo decir más. Necesito tiempo...". "Bueno, pero es una puerta entreabierta", le ha dicho Joaquín ante la posibilidad de que haya una reconciliación entre madre e hija. "No. Es una puerta, simplemente. Y esa puerta, de momento, se va a quedar así". Respecto a su otro hijo, David Flores, tiene claro que "no es un tema del que vaya a hablar, al menos de momento". "Para mí es dolorosísimo, pero es un tema que ya se verá".

Los errores que cometió

"¿Qué sientes cuando escuchas que dicen que no te importa el sufrimiento de tus hijos?", le ha preguntado Prat, a lo que Rocío ha respondido: "Si no me hubiera importado el sufrimiento de mis hijos, no habría vivido lo que he vivido estos últimos 20 años". "Todo lo que hice fue mirando por su cara, por su mente y por su salud emocional, pero me he equivocado", ha dicho. Rocío ha reconocido que cometió errores y que se ha equivocado. "Claro que sí", ha dicho convencida.

Eso sí, durante su entrevista en El programa de Ana Rosa, ha reconocido que: "A mí me encantaría reescribir mi historia, si la pudiera reescribir, mis hijos hoy por hoy estarían conmigo, porque no habría cometido algunos errores que cometí, algunos errores que asumí cuando hice el documental y los dije. Cometí el error de dar la custodia compartida a un psicópata, cometí el error, me refiero, porque no quería causar daño a dos niños pequeños. Cometí muchos errores... pero si yo todo eso lo pudiera reescribir, hoy por hoy, la cosa sería diferente. Lo que pasa que ya, desgraciadamente, no puedo", se ha lamentado.

Sobre su hermana

Después de que Gloria Ortega la respondiera hace unos días, ahora le ha tocado el turno a Rocío, quien tiene claro que tendrá una conversación con su hermana pero llegará en el momento en el que esté preparada. "De tener que darse, hay que darle mucho tiempo. Yo me tengo que recomponer, tengo que seguir trabajando en mí... yo he empezado a vivir y he empezado a malvivir hace seis meses. Y necesito unos tiempos, una recuperación emocional... Yo estoy fuerte y mucho mejor, pero no estoy recuperada al cien por cien. Aún me queda camino por recorrer".

También ha hecho referencia a otro de los temas por los que ha sido más cuestionada: la forma en la que actuó con sus hermanos, Gloria y José Fernando, tras la muerte de Rocío Jurado. " Yo hice lo que pude hacer... No podía ni encargarme de mí por todo lo que estaba pasando. Yo vengo de pasar un infierno durante 20 años. No estaba capacitada, no podía ocuparme de mí misma y no me dejaban de suceder cosas, a cada cual peor, durante 20 años. Y ya no es solo lo que me pasaba sino que veía todo lo contrario retransmitido por televisión".

La polémica con José Ortega Cano

Hace unos días, el diestro hablaba con tristeza tras escuchar las declaraciones de Rocío. "Fidel Albiac y Rocío Carrasco nos obligaron completamente a irnos de Montealto, a mí y a mis hijos", dijo de manera tajante, asegurando que estaba "mal, afectado... es muy duro y complicado". En El programa de Ana Rosa, ha aprovechado para responderle, explicando que: "Hay una albacea que se encarga de cumplir la voluntad de mi madre. Mi madre es la que decide en su testamento que en esa casa no se quede a vivir José Ortega Cano, es que no me pueden pedir a mí responsabilidades de una cosa en la que yo tengo absolutamente nada que ver". "Cuando la casa se pone en venta, él se va antes de diciembre y empieza a llevarse sus cosas, porque para él no era de agrado estar allí, y yo lo entiendo perfectamente, porque le recordaba a ella, por su olor, sus cosas... pero ahora eso no se puede revertir y no se puede convertir en que yo o alguien le ha echado de esa casa, porque no es verdad. A él no le echa nadie", insiste.

Habla de Fidel Albiac

Al preguntarle por su marido y cómo se está enfrentando a todo lo que se dice de él, Rocío ha respondido de una manera muy sincera: "Lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo, defendiéndose donde cree que debe hacerlo, que es por la vía legal". Una vez más, la hija de Rocío Jurado ha afirmado que Antonio David Flores "ha ido creando un caldo de cultivo donde ha puesto el foco en Fidel para que no se pusiera en él". "Él pone a gente por delante para él luego irse de rositas... Va creando esa imagen, pero igual que la imagen que ha creado de mí. Me he tirado 20 años escuchando versiones e historias que no tienen nada que ver con la realidad. Y a día de hoy sigue ocurriendo".

¿Qué opinaría Rocío Jurado de todo esto?

Ella lo tiene claro: "De la parte que ya se sabe, de lo que yo he pasado durante ese tiempo con 'el ser' y todo lo que ella ha vivido después, mi madre estaría orgullosísima de mí. Estaría orgullosa por haber sido capaz de hablar, por haber sido capaz de enfrentarme, de vencer el miedo… por un montón de cosas. Estaría orgullosa al comprobar que mi testimonio y esa valentía y esa fortaleza, que hace mucho tiempo que no tenía, ha ayudado a mujeres a darse cuenta, a plasmar una realidad aplastante y a dar una visibilidad a lo que es el maltrato psicológico y a lo que es la violencia vicaria". "Estaría orgullosa de que eso que me ha pasado a mí, haya servido a mujeres, que hayan identificado lo que les ha pasado y hayan tenido la valentía de acudir a donde tenían que acudir", ha dicho emocionada.

"Y por la parte que viene ahora", haciendo referencia a los nuevos episodios del programa que van a emitirse: "Si ella estuviera viva seguramente nada hubiera sucedido. Pero ella lo que va a experimentar cuando lo vea, va a ser un dolor muy grande para con esa familia mediática, quienes no hubieran tenido narices a hacer lo que han hecho conmigo si estuviera viva".

Su nueva vida

Para terminar su visita al programa, Joaquín Prat le ha preguntado cómo sale hoy en día a la calle. "De una forma muy diferente. Yo vengo de estar encerrada o de ir a sitios donde me era confortable o con personas que eran de mi confianza. Vengo de que me insulten por la calle y tenerme que ir corriendo, a que de repente siento el apoyo y siento el cariño y la admiración", ha confesado. Rocío ha dicho que ahora "siento el apoyo, el cariño y las miradas cómplices". "Siento el empuje y, al final, eso es lo que te da fuerza para seguir en el proceso de recuperación, te da fuerza para saber que lo estoy haciendo bien, que si está aportando a la sociedad lo más minimo de bueno lo estoy haciendo bien". "No quiero irme de aquí sin mandarle un beso a Ana Rosa y decirle que te mando toda la fuerza del mundo y que de esta salimos", ha concluido.

