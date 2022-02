Gloria Camila responde a Rocío Carrasco y explica qué haría si su hermana la llama por teléfono

Después de que Rocío Carrasco contestara a su hija Rocío Flores y diera un consejo a su hermana, Gloria Camila ha contestado punto por punto a la que fuera presentadora de Hable con ellas. Además de asegurar que está de acuerdo en que todo lo que está ocurriendo en la familia disgustaría muchísimo a Rocío Jurado, la colaboradora de Ya son las ocho ha confesado que la situación que están viviendo "es muy triste" y que en el caso de que la hija de Pedro Carrasco la llamara por teléfono se lo cogería sin ningún problema. Tras confesar que a ella siempre le han metido en un mismo saco cuando nada tenía que ver con los enfrentamientos, la hija de Ortega Cano ha comentado que aunque no duda del cariño que mostró su hermana al hablar de ella en El precio del silencio, no entiende por qué no ha habido nunca una muestra de afecto. "He echado en falta que nos tenga en cuenta y sigo queriendo una conversación con ella para saber su verdad de cómo ha vivido la cosas, pero el documental ya está grabado y me voy a enterar por la televisión", ha dicho Gloria.

VER GALERÍA

Rocío Carrasco se pronuncia sobre su familia: 'Decidí apartarme y cortar radicalmente porque me aportan mal'

Gloria también ha relatado que si su hermana quería hablar con ella en algún momento o acercar posturas no se debería hacer de pantalla a pantalla. Pero no solo eso, la tía de Rocío Flores ha comentado que aunque Rocío Carrasco tuviera una situación insostenible en aquella época, no es tampoco justificable que desapareciera sin dar explicaciones. "Yo lo entiendo todo, pero también se me tiene que entender a mí", ha dicho la colaboradora, añadiendo que si cree que se está equivocando en alguna cosa o en algún comentario le gustaría que fuera su propia hermana la que se lo dijera personalmente antes de hacerse público. "Me queda oír, ver y callar. Más no puedo hacer. Si a mí me llaman, yo lo cojo", ha confesado.

Sobre su tío José Antonio y Gloria Mohedano, la hermana de Rocío Carrasco ha asegurado que no tiene ningún tipo de problema con ellos y que desde que se murió su madre siempre han estado muy presentes en su vida, ayudándola incluso con el colegio y los deberes. Eso sí, la hija de Ortega Cano ha expresado su descontento con la llamada que hizo su tío al programa para contestar a su hermana. "Decir esto para mí es importante. Creo que estuvo desacertado en llamar y estuvo equivocado, pero creo hubo momentos en el que se le ridiculizó. Sobre el contenido de lo que dijo no voy a entrar", ha comentado Gloria Camila.

VER GALERÍA

El tenso desencuentro público entre Rocío Carrasco y su tío José Antonio Rodríguez

Rocío Carrasco también aseguró que ella no metía a su hermana en el mismo saco que los demás porque cuando ocurrieron las desavenencias familiares era muy niña, pero afirmó que ahora estaba influenciada por otras personas que le lanzan al ruedo en muchas ocasiones, unas palabras a las que también ha respondido Gloria Camila: "Hablo de lo que quiero, puedo y debo y de lo que no, no lo hago. Cuando digo algo es porque lo sé a ciencia cierta y lo expongo y luego me puedo equivocar. Nadie tiene la verdad absoluta y siempre hay fallos. Estoy abierta y disponible para escuchar la otra parte", ha confesado la colaboradora, afirmando que sabe algunas historias que posiblemente se cuenten en el documental sobre su familia.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.