El tenso desencuentro público entre Rocío Carrasco y su tío José Antonio Rodríguez

Las intervenciones de Rocío Carrasco en los programas dedicados a Rocío Jurado han levantado ampollas en torno a sus familiares. Sobre todo en el último, El precio del silencio, en el que se recopilaban las declaraciones de los testimonios más allegados a la hija de la intérprete de Como una ola, y en el que Rocío Carrasco no ha dudado en opinar acerca de todos. Durante la emisión, y casi en la recta final del programa, ha sido José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, la persona que ha decidido entrar en directo para mostrar su opinión y aclarar algunos de los puntos que se estaban comentando: "Hay algunas cosas que ya se pasan un poco de la raya. Unas mentiras que se dicen tantas veces que luego probablemente parece que son verdad", comenzaba diciendo el tío de Rocío Carrasco.

Tras sus primeras palabras, José Antonio Rodríguez ha intentado aclarar lo que dijo ante el Tribunal de la Rota, lugar donde se firmó la nulidad del matrimonio entre Antonio David y Rocío Carrasco, admitiendo que en ese momento mintió durante su confesión. Ante estas declaraciones, el tío de la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco se ha visto preguntado por el motivo que le llevó a decir lo contrario: "Mentí porque Rocío lo estaba pasando muy mal y quería ayudarla". En cuanto al relato de si fue agredida o no por Rocío Flores, el propio José Antonio ha reconocido que no termina de creerse la versión de Rocío Carrasco: "Me cuenta una pelea y yo me lo creo en parte, y sobre todo ahora me lo creo menos. Ella me cuenta que se ha peleado con su hija y que le ha tirado al suelo", confesaba en pleno directo, añadiendo que, después de conocer esta versión, llamó a la otra parte para saber qué había ocurrido: "Intento conocer la otra versión, que es lo que normalmente se debe de hacer. Y, además, si analizo todo lo que se cuenta, a mí me extraña que una pelea que se produce en la cocina...", hablaba el marido de Gloria Mohedano, viéndose interrumpido por Rocío Carrasco, asegurando que no lo llamase "pelea", ya que con su hija no se pelea: "Yo no sé lo que haces tú, pero yo con mi hija no me peleo", respondía la exmujer de Antonio David.

Al escuchar estas declaraciones de José Antonio Rodríguez, Jorge Javier Vázquez ha salido en defensa de Rocío Carrasco: "Creo que es una falta de respeto lo que estás haciendo esta noche, a lo que el marido de Gloria Mohedano ha respondido indignado: "¿La opinión de Rocío es la única que cuenta? No la estoy pisoteando estoy diciendo las dudas que me producen los hechos que cuenta", decía, cuestionando el papel de Fidel Albiac en ese suceso: "Estaba a dos metros de donde se produce todo y no hizo nada". A pesar de recordarle el presentador las tres sentencias que hay, el tío de Rocío Carrasco no daba su brazo a torcer: "Hay una sentencia y esa no la dudo, pero también hay siete jueces que dan una sentencia que vosotros no creéis". "Estoy poniendo en duda el cómo se ha contado y la actuación de su marido", recalcaba José Antonio, viendo cómo todos los colaboradores, además del presentador, criticaban lo que estaba comentando.

Antes de finalizar la llamada, José Antonio Rodríguez ha reconocido la "bronca" que le iba a echar su mujer al terminar la conversación en pleno directo: "Gloria no se está enterando. Ahora tendré una bronca muy grande cuando vaya al salón", confesaba, haciendo alusión a los allí presentes: "Si vosotros creéis que estoy quedando fatal, muy bien". "Me he equivocado al llamar porque era luchar contra Goliat", zanjaba el tío de Rocío Carrasco antes de colgar la llamada. Impresionada por las declaraciones de José Antonio, la hija de la cantante ha calificado la intervención como "un despropósito".

