Rocío Carrasco contesta a su hija Rocío Flores y da un consejo a Gloria Camila

Tras casi un año desde que comenzase la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva -la docuserie en la que ha narrado los diferentes episodios de su vida-, este viernes llegaba el momento para Rocío Carrasco de responder a todos los que habían estado participando con declaraciones acerca de ella y lo que se había visto, sobre todo a Gloria Camila y a Rocío Flores. Ha sido durante el programa Montealto: regreso a la casa, con la emisión El precio del silencio -un documento audiovisual que recoge las intervenciones de los familiares de Rocío Carrasco en estos últimos meses-, cuando la primogénita de Rocío Jurado ha respondido a las últimas referencias que tanto su hermana como su hija han hecho sobre ella.

Tras ver el vídeo en el que se mostraban todas las declaraciones que habían hecho los diferentes familiares sobre ella, Rocío tomaba la palabra para hablar de Gloria Camila y su entorno: "Siempre he hablado de ella con cariño, no la meto en el mismo saco", comenzaba diciendo, asegurando después que está muy influenciada por los que la rodean: "Sé que es una mujer joven que está influenciada. Desgraciadamente, cuando se muere nuestra madre tiene 9 años, no ha tenido conciencia ni madurez como para saber lo que pasaba. No puede tener ciertos recuerdos porque no le pertenecen y, por edad, son imposibles. No ha tenido las vivencias de las que está hablando", explicaba la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco.

"Los que echan a esta niña al ruedo que tengan vergüenza, y lo que hagan que lo hagan ellos. Yo no tengo ya miedo, que sigan inventando lo que les dé la gana. Ya esa que sale en el documental no existe, así que sed valientes, los adultos, dejad de echar a otra niña al ruedo y decirle lo que tiene que decir. Decidlo vosotros, que estoy aquí", respondía tajantemente Rocío Carrasco, mandándole un consejo a su hermana: "Que se salga de ahí, en el sentido de que ponga en cuarentena lo que le cuentan, no que se aleje de su familia, que intente investigar si, lo que le cuentan, es cierto o no".

Por otro lado, también ha querido lanzar un mensaje a su hija Rocío Flores, quien esta misma semana aseguraba que si ella contaba sus vicencias, España se caía: "Sus vivencias, a las que se refiere, están reflejadas en un atestado de la Guardia Civil cuando me denunció falsamente por maltrato, en un informe psicosocial, por un perito, están reflejadas en un informe del juzgado de menores que la condena, están reflejados en tres informes psicosociales… Si las quiere volver a contar, que saque los tres informes. Esas son sus vivencias, las que ella usa en convivencia con su padre. No le va a hacer falta mucho más, son tres papeles".

"No cesa de faltarme al respeto. A eso me refiero con que el ser no deja de estar. Eso es un claro reflejo, una obviedad de algo que yo llevo diciendo durante mucho tiempo. Yo no contesté el lunes porque se considera que debo de contestar el viernes", contaba dolida Rocío Carrasco a Jorge Javier Vázquez. Además, ella misma ha asegurado que no entiende el motivo por el que su hija aún no le ha pedido perdón: "Va a ser la única pregunta a la que no te voy a poder responder. Eso lo debería de contestar ella. Está haciendo daño gratuitamente y que sabe que es mentira y me duele. Y si a ella no le importa el dolor mío, ¿de qué me sirve a mí? Llegamos a unos límites que decimos ‘¿ante esto que hago?'", sentenciaba.

La hija de Rocío Carrasco estuvo apoyando a su tía Gloria Camila, comiendo juntas con unos amigos en un restaurante de Madrid, antes de emitirse el programa del viernes noche. El mismo día del documental, Rocío Flores partía a Málaga y, momentos previos a coger el tren, la colaboradora de televisión contestaba a varias preguntas, asegurando que el acercamiento con su madre no "dependía" de ella. Además, Rocío Flores dejaba claro que las experiencias que había vivido no se las había contado su padre: "Lo que yo he vivio o dejado de vivir, lo he vivido yo, no lo ha vivido mi padre. Porque mi padre no ha vivido en esa casa conmigo (...). El problema está en que nadie me puede rebatir mis vivencias, ahí está el problema. Pero que sigan, no pasa nada, yo me voy a mantener en mi línea", zanjaba.

