Rocío Carrasco se pronuncia sobre su familia: 'Decidí apartarme y cortar radicalmente porque me aportan mal'

Rocío Carrasco, que hace unos días explicó el motivo por el que no había pasado más tiempo con sus hermanos, ha relatado en El precio del silencio, un programa recopilatorio especial en el que le han puesto los testimonios de varios de sus más allegados, que cree que su familia solo quiere hacerle daño y ganar dinero. La sensación que tiene la hija de la intérprete de Algo se me fue contigo madre es como si para su familia no hubiera existido, vivido ni nacido. "Tienen una competición por el 'yo más'. Es absurdo. No tienes que salir diciendo lo que has hecho en cada momento. Siempre es a ver quién es más", ha contado en el programa de Jorge Javier Vázquez. Pero además, la que fuera presentadora de Hable con ellas ha confesado que todos ellos saben lo que Rocío Jurado también ha sufrido con Antonio David Flores: "No es que no entiendan, es que ahora no interesa entender", ha dicho Rocío, añadiendo que no tienen nada que perder. "La familia no se escoge, es lo que me ha tocado. He sido yo la que viendo lo que he visto decidí apartarme y cortar radicalmente porque me aportan mal", ha continuado la colaboradora sincerándose.

El resurgir de Rocío Carrasco tras contar su verdad

Rocío ha confesado también que muchas de esas imágenes en las que Rosa Benito, Amador Mohedano, Ortega Cano o Gloria Mohedano hablaban de ella no las había visto y que al ser consciente de ellas ha sentido "mucha pena" de ella misma. Pero no solo eso, la hija de Rocío Jurado ha expresado que todas esas intervenciones no las podría haber escuchado hace un año porque no estaba bien anímicamente. "Me ha costado mucho trabajo, pero he podido. Sí he pensado que qué tristeza que mi familia hable de mí así, pero no ahora, sino hace mucho tiempo. Antes del documental también", ha relatado.

Sobre todo lo que ha visto en el recopilatorio, Rocío ha asegurado que ha habido dos intervenciones que le han parecido horrorosas. La primera de ellas ha sido de Gloria Mohedano, que le ha dolido mucho por su madre. "Si lo hubiera visto le habría clavado un puñal en el pecho", ha explicado la hija de la artista, refiriéndose al comentario en el que su tía decía que si hubiera sabido toda la historia que se contó en Rocío, contar la verdad para seguir viva tampoco hubiera estado al lado de su sobrina porque "estaba del lado sus niños". Asegurando que las palabras de la mujer de José Antonio Rodríguez habían sido "aberrantes porque además tenía una mirada intencionada", la mujer de Fidel Albiac ha añadido que lo que había expresado su tío Amador también había sido "una barbaridad". "Cuando le preguntan si sabía o no todo lo que me pasaba se centra en decir cosas malas mías y termina haciendo un comentario sobre que yo no sabía hacer nada en la vida. Me parece deleznable", ha contado la hija de Pedro Carrasco.

La historia del desconocido tatuaje de Fidel (que nada tiene que envidiar al de Rocío)

De Rosa Benito, Rocío no ha dudado en decir que la colaboradora de Ya es mediodía va "con el viento, según vaya y suene su teléfono va cambiando de versión, de opinión y de registro. Dependiendo de quién le dé el toque de atención es muy veleta". Además, de su tío José Antonio ha asegurado que sabía sobre el complicado episodio de que había sufrido por parte de su hija, Rocío Flores. "En una de sus intervenciones dijo que mi hija no estaba en mi casa por culpa de Fidel. En ese momento lo llamé y se lo expliqué. Hasta ese momento nadie había sabido nada. Le pedí por favor que no dijera nada pero que esa era la realidad. Me dijo que me tranquilizara y que habláramos, pero fue nuestra última conversación", ha relatado la hija de la cantante, afirmando que todas estas cosas ya casi no le afectan porque es "más de lo mismo". Pero además ha vuelto a hacer hincapié en que "si pueden ganar dinero y encima hacer daño pues dos cosas que se llevan".

