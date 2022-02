Antonio David Flores sale en defensa de Marta Riesco

Después de que su romance se hiciera público el pasado 12 de enero, Antonio David Flores y Marta Riesco se han convertido en el centro de todas las miradas. "Estoy enamorada", dijo la reportera de El programa de Ana Rosa demostrando que no quería esconderse más. Sin embargo, hace unos días surgieron algunas informaciones que aseguran que podrían haber puesto punto y final a su relación tras dos años juntos. Para la periodista han sido unos días complicados y, de hecho, ha estado una semana de baja laboral por ansiedad. "La presión le ha superado. Fue a la Clínica López Ibor, va a estar en casa hasta que se recupere y se tranquilice un poco esta situación", confirmó su compañero Pepe del Real. A raíz de los últimos acontecimientos, ha sido el propio Antonio David el que ha salido a defenderla publicando un contundente mensaje.

"Hace unos meses advertí que se estaba señalando con letra escarlata a una persona por el hecho de relacionarla conmigo. Desde esos momentos hasta hoy, la presión mediática ejercida sobre ella ha sido tan cruel, tan injusta, tan desproporcionada... que se le ha hecho un daño tremendo", comienza diciendo el ex guardia civil en un vídeo que ha publicado en su canal de Youtube. Antonio David asegura que "siendo la gran profesional que es y la gran periodista que es, en el terreno profesional se la ha intentado ridiculizar, y en el terreno personal se le ha intentado estigmatizar como mujer". "Todo, con el único objetivo de seguir haciéndome daño a mí y de tener a una persona más para meter en la máquina de picar carne",

El excolaborador de televisión insiste en que "ha sido inhumana la presión mediática a la que ha sido sometida" y explica que la imagen que se ha dado de Marta no se corresponde "en absoluto" con la realidad. Antonio David denuncia que no han tenido en cuenta "ni siquiera que sea periodista, ni la difícil posición en la que se encuentra" debido no solo a su trabajo, sino por el hecho de que la relacionen con él.

Hace unos días, Antonio David visitó a sus abogados en Madrid, pero no quiso dar detalles sobre cualquier tema relacionado con su vida privada. También estuvo en Málaga y se dejó ver con sus hijos, Rocío y David Flores, cerca del domicilio familiar. Por su parte, la reportera de El programa de Ana Rosa ha intentado seguir con su vida con normalidad. El viernes estuvo cenando en un conocido restaurante ubicado en pleno centro y el domingo disfrutó de una velada muy especial en otro conocido local del barrio de Chamberí. "Que no desmienta las informaciones no quiere decir que sean ciertas. Por suerte, la ley me ampara (y estoy haciendo uso de ella) y mi trabajo me avala. ¡Feliz noche a todos! Tras 14 horas de curro intensivo, cansada pero feliz", escribió el pasado 24 de enero en sus redes.

