Marta Riesco, de baja laboral por ansiedad

Marta Riesco no pasa por uno de sus mejores momentos. Tras la confirmación de su relación con Antonio David Flores, la reportera de El programa de Ana Rosa se ha visto envuelta en una serie de polémicas que han afectado a su estado de salud. La periodista, que hace unos días recibió un tajante mensaje de su compañero Joaquín Prat, ha pedido la baja laboral debido a la atención mediática de las últimas semanas. Después de haber acudido a una clínica especializada en salud mental, los compañeros de programa de la periodista han confirmado que estará uno días sin hacer reportajes ni acudir a colaborar en Ya son las ocho. "La presión le ha superado. Fue a la López Ibor, va a estar en casa hasta que se recupere y se tranquilice un poco esta situación", ha expresado Pepe del Real en el formato matutino de Telecinco, a lo que Joaquín ha añadido que su compañera "tiene ansiedad y ese tipo de cosas".

Este miércoles, cuando Marta terminó su jornada laboral al final del programa de Sonsoles Ónega acudió a una clínica de salud mental. Fue junto a un familiar, y aunque no se sabía el motivo y ella decía estar "bien", finalmente se ha confirmado que era para que un especialista supiera por el duro momento por el que está atravesando y que le diera la baja. Desde su programa han mostrado su preocupación, pero también han continuado dando detalles sobre su romance, del que han revelado que la reportera sí estaba viviendo con el padre de Rocío Flores. Además, el periodista Antonio Rossi ha querido mandar un mensaje a su compañera: "Empezamos a ver a Antonio David como él quiere que se le vea; espero que a Marta no la arrastre todo esto, que no le arrastre y que no sean movimientos para futuros pasos".

Antes de su baja laboral, la nueva novia de Antonio David Flores había estado varios días en Vitoria, donde intentó hablar con Iñaki Urdangarín tras sus fotografías con Ainhoa Armentia. La periodista no se dio por vencida en ningún momento en su intento de sacar más información al exjugador de balonmano y aunque no lo consiguió, al final fue ella la que acabó convirtiendo en la entrevistada. Su compañero de cadena, Kike Calleja, estaba también en la ciudad vasca y aprovechó para hacerle algunas preguntas sobre la relación con el exguardia civil. Y a pesar de que sobre ese tema no quiso pronunciarse, finalmente Marta protagonizó un duro enfrentamiento con Anabel Pantoja, a la que aseguró que había denunciado. "Tú al banquillo, como tu tía", dijo a la sobrina de la cantante.

A su vuelta a Madrid, Marta, que ha asegurado que está "muy bien y muy contenta" trabajando en El programa de Ana Rosa porque se se siente querida, respetada, también respondió a las preguntas de Kiko Herández en un encuentro por los pasillos de Mediaset. Un momento en el que la madre de la periodista la había llamado por teléfono y que el colaborador de Sálvame aprovechó para saber si le gustaba Antonio David como yerno. Y aunque en un primer momento parecía haber dicho que "no", Riesco lo aclaraba: "No, no quería decir eso. No te ha escuchado bien", puntualizó.

