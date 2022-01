El enfado de Joaquín Prat al mandar un claro mensaje a Marta Riesco

Joaquín Prat ha mandado un mensaje a Marta Riesco, que no ha acudido a El programa de Ana Rosa este martes por problemas de salud. El presentador no ha dudado en decirle a la reportera, que confirmó hace una semana su relación con Antonio David Flores, lo que se comenta por algunas estancias de Mediaset y le ha dejado claro cuál es su posición sobre el tema. "Yo de esta historia no sabía nada porque tampoco le voy preguntando a la gente ni tampoco a los compañeros, por muy buena relación que tenga con ellos, sobre su vida privada. Pero, a raíz de que sale la noticia, aunque no todos hablan o cuentan todo, y tienen su perfecto derecho, delante de las cámaras, sí hablan por los pasillos", ha relatado el presentador refiriéndose a la novia del padre de Rocío Flores. Además, el comunicador ha expresado su lamento al tener que dar la razón a otros trabajadores que hablan sobre lo que pasa detrás de los platós de los programas y se ha referido a su protagonista, dándole un consejo si quiere que toda esta tormenta termine rápido.

"A ese protagonista le recomiendo que deje de hablar del tema si verdaderamente quiere que se pase o se corra un tupido velo, si es que esto, difícilmente, se puede hacer sobre esta circunstancia", ha dicho Joaquín a Marta Riesco, a quien no ha podido evitar decir también muy enfadado que no entiende la estrategia que está siguiendo sobre la polémica de su relación. "A qué jugamos, a no hacer o a que no se haga la bola más grande, lo digo para situarme yo y saber qué puedo y no puedo contar", ha añadido muy serie y mirando a cámara.

Marta, que "está desbordada y debido a la situación personal por la que está atravesando se ha visto obligada a tener que cogerse la baja médica" según ha contado Semana, estuvo el pasado lunes cenando en un restaurante de Madrid, tal y como inmortalizó en sus perfiles sociales. "Lo más", escribió mientras posaba con el chef del restaurante. Tras los últimos acontecimientos en su vida amorosa, la reportera se ha visto obligada a tomarse un pequeño descanso para poder gestionar que la prensa le pregunte por su relación con el exguardia civil.

Y aunque la colaboradora de El programa de Ana Rosa ha expresado su intención de ser anónima y continuar trabajando como periodista al margen de la imagen pública, Sálvame ha explicado que por los pasillos de Mediaset Marta Riesco ha pedido que la llamen más días para intervenir en Ya son las ocho y otros formatos de la cadena para hablar del tema del momento, del que ella misma se considera "la protagonista". La reportera quiso ser justa con su programa y dio algunas declaraciones en las que aseguró estar muy enamorada del padre de Rocío Flores. "Como le dije a mi madre, el corazón manda. Son cosas que pasan, las asumo y las vivo. Voy a vivir todo lo que tenga que vivir", relató a Joaquín Prat.

