Antonio David Flores y Marta Riesco, ¿fin de su relación?

Antonio David Flores y Marta Riesco habrían roto su relación de manera definitiva, según publica la revista Semana. El exmarido de Rocío Carrasco y la reportera de El programa de Ana Rosa habrían tomado la decisión de separarse hace tan solo unos días y ya no mantienen ningún tipo de contacto. Los motivos de la ruptura serían completamente distintos para cada uno. Al ex guardia civil no le habría gustado la intervención de la periodista en Sálvame, programa del que él fue despedido tras la emisión del primer episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva. A ella, por su parte, no le habría sentado nada bien que Antonio David no tuviera intención de divorciarse de Olga Moreno. Pero lo más llamativo es que la publicación afirma que habrían puesto punto y final a su romance tras dos años juntos, un dato que ha sorprendido a Joaquín Prat, compañero de trabajo de Marta Riesco.

- El enfado de Joaquín Prat al mandar un claro mensaje a Marta Riesco

VER GALERÍA

Por ahora, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respeto. Horas antes de conocerse su supuesta ruptura con Marta Riesco, Antonio David ha visitado a sus abogados en Madrid, pero ha evitado dar detalles sobre cualquier tema relacionado con su vida privada. El fin de semana, estuvo en Málaga y se dejó ver con sus hijos, Rocío y David Flores, cerca del domicilio familiar. La periodista, por su parte, atraviesa un momento muy complicado. Desde el pasado jueves se encuentra de baja laboral por ansiedad. "La presión le ha superado. Fue a la Clínica López Ibor, va a estar en casa hasta que se recupere y se tranquilice un poco esta situación", confirmó su compañero Pepe del Real en El programa de Ana Rosa.

VER GALERÍA

Fue el pasado 12 de enero cuando salió a la luz la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco. "Estoy enamorada", confesó la periodista al día siguiente en el plató de El programa de Ana Rosa. El ex guardia civil también proclamó su amor por la reportera. "Tengo derecho a rehacer mi vida", manifestó. En aquel momento ninguno de los dos puso fecha al inicio de su relación. Tan solo dijeron que su romance había comenzado tras la separación de Antonio David y Olga Moreno, que se hizo pública el 29 de octubre de 2021. El ex guardia civil confirmó que su matrimonio con la ganadora de la última edición de Supervivientes estaba roto, pero que seguirían siendo una gran familia. Asimismo, negó que el detonante de su separación fuera Marta Riesco como se había rumoreado."Han señalado con la letra escarlata a una persona, una compañera, periodista, sin ningún tipo de prueba diciendo que ha sido el detonante de mi separación, lo cual es absolutamente falso", dijo.

- Rocío Flores, del apoyo incondicional a su padre a no querer hablar, por ahora, con Marta Riesco

Olga Moreno, que intenta mantenerse en un segundo plano, aseguró que no sabía que Antonio David se había enamorado de la periodista, pero que intuía algo. "Esto nos ha cogido de sorpresa, pero no pasa nada, cada uno sigue su camino y ya está", declaró entre lágrimas al conocer la noticia. "Yo soy fuerte, ya me habéis visto en la isla, soy fuerte. Mi cabeza es para mí y sé que voy a tirar para adelante, y que tanto Antonio David como yo vamos a sacar adelante a esta familia y ya está, no puedo decir otra cosa", finalizó, no sin antes enviar todo su apoyo a Rocío Flores, a quien adora. "No te preocupes, todo esto pasa y somos una familia, te quiero".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.