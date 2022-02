¿Cuál es el motivo de su cambio de imagen? La estilista de Rocío Carrasco nos da la respuesta

Hace unos días, Rocío Carrasco sorprendió con una nueva imagen en su aparición en el plató de Montealto: Regreso a la casa. "Me apetecía, y dije: 'vamos a cortar por lo sano'", aseguró con una gran sonrisa, reconociendo que estaba encantada con su cambio de look. La hija de la recordada Rocío Jurado se ha despedido de su larga melena y ahora luce un pixie que no solo le favorece mucho sino que está de máxima tendencia. En estos días, Rocío ha recibido muchas opiniones al respecto pero ¿sabías que todo tiene una explicación? Así nos lo ha contado la artífice de su comentado cambio de imagen: la estilista Ángeles Cáceres, que actualmente trabaja como directora del salón de Gabriel Llano.

- Rocío Carrasco reapareció en televisión hace unos días con un nuevo look, ¿cómo fue el proceso de este cambio?

Fue un proceso lleno de respeto y cariño. Ella quería mostrar a esa nueva mujer empoderada que lucha día a día, que es tal como se siente a día de hoy, y acepté el reto de plasmarlo con esa nueva imagen.

- ¿Podrías decirnos cómo surgió tu relación con ella?

Nos conocimos a través de unos muy queridos y buenos amigos.

- ¿Es la primera vez que trabajas con Rocío?

Llevo un tiempo cuidando de su cabello y, a raíz de ahí, surgió la idea del cambio.

- ¿Cómo ha sido la experiencia?

Que haya querido contar conmigo para este cambio de imagen en un momento tan importante de su vida es un auténtico privilegio. Trabajar con ella es muy fácil.

- ¿Rocío tenía claro que quería cambiar de manera radical o se lo propusiste tú?

Fue una decisión compartida. Ella quería un cambio, es encantadora y se deja asesorar. Y vi el momento adecuado para proyectar la transformación: un corte pixie totalmente diferente a su anterior look.

- Ya llevaba una zona rapada, pero ahora ha ido un paso más: ¿qué queréis transmitir con este corte de pelo?

Queremos transmitir frescura, fuerza y seguridad, reflejo de la nueva mujer que es.

- ¿También habéis hecho cambios en el color?

Sí, porque el color significa mucho en el estado anímico. Lo hemos transformado en sutil, cálido, con toques más claros para crear relieves, dar profundidad y brillo a la melena. En resumen, creamos un estilo más informal.

- ¿Qué dijo cuando se vio? ¿le gustó el resultado?

Fue un antes y un después absoluto. Cuando se miró al espejo sonrió de inmediato, esa era la mejor respuesta que podía darme. Se la veía muy contenta.

- Sin duda, no es un look apto para cualquiera…

Es cierto, pero ella necesitaba un cambio radical y no hay nada mejor para reflejar a una mujer libre y segura de sí misma que un buen corte y color.

- Por el tipo de corte que es, ¿necesita cuidados especiales para que quede bonito?

Te diría que, como todo cabello, necesita cuidarse con productos que le aporten hidratación y nutrición. En su caso, ella tiene muy buen pelo y para este corte desenfadado, además de eso, usando productos que mantengan el brillo sin apelmazar y visitando el salón una vez al mes para el corte, es suficiente para mantenerlo bonito.

- Ha tenido mucha repercusión, ¿lo has notado a nivel profesional?

A nivel profesional fue algo muy mediático, ya que es un personaje muy conocido.

- ¿Y a nivel personal?

A nivel personal fue un auténtico honor que confiara en mí, algo que me llena de orgullo.

- Llevas muchos años de carrera y desde hace unos meses trabajas en el salón de Gabriel Llano como directora, ¿cómo consigues no perder la ilusión, estar al tanto de las tendencias…?

Me encanta mi trabajo y lo disfruto con cada proyecto, mantengo la ilusión gracias a todas las personas que confían su imagen en mi cada día. Siempre me estoy formando, las tendencias cambian rápidamente y eso me ayuda a no perder la inspiración, a renovarme y ofrecer siempre el mejor asesoramiento individualizado a cada persona.

- ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?

Diría que la diversidad. Interactuar cada día con personas de todo tipo y crear la mejor imagen para cada una de ellas. Lo que más me gusta de mi trabajo es jugar con el cabello para conseguir el estilo que mejor nos defina. El cabello habla de nosotros, es parte de nuestra personalidad y de la imagen que transmitimos.

- Trabajas habitualmente con rostros tan conocidos como María Fernández Rubíes, Mónica Naranjo, Blas Cantó, Grace Villarreal, Álvaro Mel… ¿Supone un reto cuando son personas tan conocidas?

A lo largo de mi carrera he tenido la inmensa suerte de trabajar con gente muy interesante e influyente que han confiado su imagen en mí. Considero que lo importante es tratar a todas las personas con cariño, naturalidad y sacar el máximo partido a la belleza de cada uno.

- Con las redes sociales, tutoriales, vídeos de TikTok… ¿has notado muchos cambios en el mundo de la peluquería en estos últimos años?

Las redes nos han cambiado a todos. Gracias a ellas se da más visibilidad a nuestro trabajo, se empieza a mostrar la labor real de la peluquería y lo importante que es este sector para la imagen. Y, por otro lado, ahora te muestran las fotos o vídeos de la última moda, de ideas o estilos que les apetece llevar, y eso nos facilita el resultado. Pero, como no a todos nos favorecen las tendencias, déjate aconsejar por tu peluquera de confianza.

