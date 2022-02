La tristeza de Ortega Cano tras las palabras de Rocío Carrasco: 'Ella y Fidel nos obligaron a irnos de Montealto'

La versión de Rocío Carrasco en el programa Montealto: regreso a la casa, con la emisión El precio del silencio, va a dar mucho que hablar durante estos días. Tanto es así que ya han surgido las primeras reacciones a las declaraciones de la hija de Rocío Jurado. Ha sido el propio José Ortega Cano el que ha querido dar su versión de los hechos de forma clara y contundente: "Estoy mal, afectado... no se por qué la vida tiene cambiar las cosas de esa manera. Es muy duro y complicado", confesaba el diestro esta tarde en Viva la vida, donde ha entrado en directo por teléfono.

VER GALERÍA

Rocío Flores, rotunda con Rocío Carrasco: 'Alejada de mi madre llevo mucho tiempo y no por lo que yo he dicho'

"Somos una familia que ha vivido una vida muy bonita y no sé por qué tiene que cambiar de esta manera", lamentaba Ortega Cano, recordando los buenos momentos que vivieron en Montealto. También le han preguntado por la polémica sobre cómo fue su precipitada marcha de la casa, asegurando que "Fidel Albiac y Rocío Carrasco nos obligaron completamente a irnos de Montealto a mí y a mis hijos. Cogí ropa de los tres, la furgoneta que tenía entonces para viajar y nos fuimos. En aquel momento quería campo y estar solo", contaba el que fuera marido de Rocío Jurado, reafirmando las palabras de su hija Gloria Camila. Unas afirmaciones que contradicen las declaraciones que ha hecho en varias ocasiones la hija de la cantante, en las que aseguraba que en ningún momento se les había obligado a irse.

VER GALERÍA

La historia del desconocido tatuaje de Fidel (que nada tiene que envidiar al de Rocío)

Al recordar las palabras de Rocío Carrasco sobre Gloria Camila, 'dejad de echar a otra niña al ruedo y decirle lo que tiene que decir', Ortega Cano ha querido aclarar que en ningún momento "obligo a mi hija Gloria a nada. Ella tiene autonomía propia de todo y si no ahí está la prueba en ese programa que está haciendo divinamente", explicaba el diestro. Además, el torero también ha querido dar su opinión acerca de la intervención de José Antonio Rodríguez. Para la pareja de Ana María Aldón, el tío de Rocío Carrasco estuvo "regular" en sus palabras y ha aclarado que "no es portavoz de nadie. Se habló de la posibilidad de que fuera en un principio que fuera el portavoz, pero después desistió del tema". "Su llamada fue muy desacertada", aseguraba el torero, ya que bajo su punto de vista, José Antonio no estaba preparado para mantener esa conversacióny hablar todo lo que habló: "No estaba al tanto de las cosas que se estaban hablando en ese momento. Yo creo que él estaba un poco distanciado del tema que se estaba hablando o no lo oía bien", contaba, admitiendo que aún no había hablado con él.

VER GALERÍA

Rocío Carrasco explica el motivo por el que no pasó más tiempo con Gloria y José tras morir su madre

Antes de finalizar su intervención, y sin entrar en detalles, Ortega Cano ha asegurado tener "la conciencia tranquila" y ha recalcado que él ha vivido muchas cosas durante muchos años de "esta historia". "Tengo muchos conocimientos de unos y de otros. Cuando sea el momento se sabrá, pero de momento me parece muy bien que haya una inclinación a favor y en contra de otra. Todavía la cosa no está finiquitada bajo mi punto de vista. Todo está en manos de abogados y cuando se pueda hablar, se hablará", zanjaba así el tema el que fuera marido de Rocío Jurado.

Ana María Aldon apoya a Ortega Cano

En un momento dado de las declaraciones de José Ortega Cano, Ana María Aldón ha querido recordarle en público lo muy querido que era: "Te seguimos adorando. Los que estamos a tu lado te adoramos", a lo que el diestro respondía que era sabedor de ello. La mujer del torero también ha querido pronunciarse al respecto de forma clara y contundente: "Yo entiendo que se separe de la familia si tantos problemas hay. Si no te aportan nada sigue tu camino", explicaba Ana María, afirmando que la "guerra" es "igual a dolor para todos". También, ella misma ha aclarado que no se siente "coaccionada por nadie. Ni yo, ni yo en mi casa vivo coacción por parte de nadie con los miembros de mi familia", aseguraba la colaboradora. "Me cuesta mucho trabajo creer que Gloria sienta coacción de nadie. La conozco perfectamente y sé que no se deja coaccionar", sentenciaba.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.