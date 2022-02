La herencia de Pedro Carrasco que sigue dando que hablar 20 años después de su muerte

Han pasado 21 años desde que falleciera Pedro Carrasco a causa de una parada cardiorrespiratoria. La muerte del mejor boxeador español de todos los tiempos sacudió a toda su familia y provocó un inmenso dolor en su hija, Rocío Carrasco y su esposa Raquel Mosquera. Sin embargo, dos décadas después de su fallecimiento, su herencia continúa dividiendo a su hija y a su viuda, que han iniciado un tenso cruce de acusaciones en televisión. Raquel Mosquera y Rocío Carrasco firmaron un "acuerdo cordial" dos meses después de su muerte para el reparto de la herencia en el que ambas aseguraban que habían llegado "a un acuerdo dentro de la cordialidad y buena relación familiar que siempre ha habido entre nosotras". Dos décadas después, no queda ni rastro de esa "buena relación" de la que entonces hablaban.

VER GALERÍA

Raquel Mosquera ha presentado la documentación sobre la herencia de su marido en el programa Viva la vida y afirma haberse sentido engañada por Rocío Carrasco. La viuda de Pedro Carrasco mostró los documentos que explicaban la herencia de su difunto marido: "Yo dije que traería no solo el cuaderno, hay más que no se sabe, lo que pasa es que lo ocultan y no lo quieren decir. Lo que ahora mismo tengo en mi poder es lo que tiene mi abogado: el cuaderno particional, el burofax de mi abogado -a Rocío le puse una demanda por perjudicarme más de la cuarta parte- y el acuerdo extrajudicial firmado por mí y por ella y nuestros abogados de entonces", contaba.

VER GALERÍA

Durante su intervención, la colaboradora leyó el documento que firmó conjuntamente con la hija de Rocío Jurado. Y tras ese "acuerdo extrajudicial", a Raquel Mosquera se le compensó "económicamente al haber irregularidades en el cuaderno particional", renunciando a nuevas acciones, a pesar de que le correspondía más: "Yo solo quería la compensación y saber que ese cuaderno era irregular", señaló la peluquera. Según el abogado presente en el plató, explicó que esta revisión de la herencia solo es posible cuando uno de los herederos es perjudicado en una cuarta parte o más: "En este caso se firmó un acuerdo extrajudicial que tiene el valor de una sentencia, es decir, es cosa juzgada. Ya no se puede abrir más".

VER GALERÍA

Días antes de hacer público cada uno de los documentos. la hija de Rocío Jurado reprochaba en el especial Montealto: regreso a la casa', que no guardaba ningún objeto personal de su padre porque se los había quedado todos su viuda. Unas palabras que no dudó en responder la peluquera de forma rotunda. "Si yo tengo todos los trofeos de mi marido Pedro Carrasco que no tienen valor económico y sí sentimental será por algo. Os lo aseguro. Será porque yo renuncié a lo que tenía más valor económico y me correspondía", señaló la esposa del que fuera campeón de Europa de pesos ligeros en siete ocasiones. "Me quedé con todos sus trofeos, el cinturón de campeón del Mundo, de Europa. Ella con la casa, la finca... Preferí quedarme con lo sentimental y renuncié a lo económico. Le ofrecí parte de los trofeos y Rocío no le dio importancia. Las dos firmamos. No debe de decir ahora que no tiene trofeos de su padre, ¿vosotros creéis que iba a firmar algo si no quiere?", apuntaba la peluquera. "Dice que ella fue generosa conmigo por dejarme la peluquería, pero que quede claro que Pedro y yo nos metimos en la compra de los locales y los he pagado yo durante todos estos años, nadie me ha dejado nada", sentenció Mosquera, que está dispuesta a que salga a la luz toda la verdad, no su verdad, porque asegura que ella nunca miente.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.