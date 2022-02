Ana María Aldón da la cara por su marido, José Ortega Cano, tras las insinuaciones de Rocío Carrasco

Los homenajes a Rocío Jurado están dando que hablar, sobre todo por las declaraciones que ha hecho Rocío Carrasco esta semana durante la emisión de Montealto: regreso a la casa. En los dos primeros capítulos de esta nueva entrega, se mostraron algunas de las estancias de la casa de la cantante. En un momento dado, la hija de La más grande llegó a insinuar que José Ortega Cano era algo tacaño, lo que no ha sentado nada bien a Ana María Aldón. La mujer del torero ha respondido en Viva la vida y ha querido explicar cómo ha visto el diestro el citado programa.

A la pregunta de Emma García de si su marido era así, Ana María ha contestado con firmeza: "No, mi marido no es tacaño. Por lo menos conmigo no lo es. Me ha pagado la carrera, da la vida por mí y por su familia también, porque lo vivo y llevo ya casi diez años a su lado", respondía la colaboradora, dejando claro que los homenajes a Rocío Jurado los ve "como espectadora, como admiradora" de la cantante, pero que "cuando empiezan las preguntas ya digo, 'es que de quien están hablando es de mi marido', entonces hay una gran diferencia entre lo que dice una persona y lo que yo llevo diez años viviendo", explicaba.

La mujer del diestro ha confesado que su marido vio solo el programa: "Mi marido lo vio, pero yo no lo vi con él". Unas declaraciones que le han llevado a explicar el motivo por el que no lo vieron juntos: "Yo decidí verlo sola porque no quiero ver más sufrimiento o no quiero interponerme ante una emoción de mi marido cuando está viendo eso". Ana María Aldón ha continuado con su explicación sobre dejar solo al diestro en esos momentos: "Quiero que lo vea y él... Quiero que él muestre su emoción y no quiero que haya nadie que le haga sentir que tiene que cortarse porque estoy yo", confesaba la colaboradora. Respecto a si después del programa hablaron sobre ello, la mujer de Ortega Cano ha asegurado que "no fue ni una frase".

La diseñadora también ha querido halagar el momento en el que Rocío Carrasco se puso en la piel del torero en el fallecimiento de Rocío Jurado: "A mí me gusta escuchar a Rocío Carrasco hablar así. Es que la realidad, también se murió su mujer y él estaba muy mal. Y ella pues hace un reconocimiento de ese momento a que José estaba muy mal, y es la verdad", aseguraba. Además, la diseñadora expresó lo que ella sintió al ver las estancias de la casa de su marido y de la cantante: "Yo viéndolo desde donde lo vi, también pensé en mi marido y en que ese fue su dormitorio, también fue el salón de Gloria Camila y de José Fernando… No solamente veo lo que ve Rocío Carrasco, sino que veo también lo que ve mi familia", admitía.

