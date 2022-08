Ana María Aldón y José Ortega Cano se reencuentran en Costa Ballena

El verano de Ana María Aldón y José Ortega Cano ha estado marcado por las idas y venidas de la pareja. De Andalucía a Madrid, ambos no han parado de viajar alegando motivos profesionales, lo que les ha mantenido alejados sin coincidir en un lugar concreto. Sin embargo, esta semana de mediados de agosto parece que sus caminos se han vuelto a cruzar en Costa Ballena, una urbanización costera situada en Cádiz en la que el torero es dueño de una residencia de veraneo. El matrimonio va a aprovechar estos días de desconexión para disfrutar de las vacaciones junto a su hijo en común, el pequeño José María (8), y, a buen seguro, hablar de los muchos problemas que han tenido que afrontar en los últimos tiempos, puesto que todo apunta a que su relación pende de un hilo. Lo que es cierto, es que, por ahora, no se les ha visto juntos en ningún lado.

Tras la cancelación de Viva la vida, espacio televisivo en el que ha trabajado como colaboradora habitual la diseñadora de moda, Ana María Aldón ha decidido retirarse de la vida pública temporalmente, puesto que como explicó en su emotiva intervención en Déjate Querer, programa presentado por Toñi Moreno, no tenía fuerza ni ánimo para continuar en el candelero mediático ya que estaba lidiando con algunos problemas de ansiedad y depresión a raíz de los conflictos familiares y el distanciamiento que había surgido entre ella y su esposo, e, incluso, confesó que había pedido ayuda a un especialista de la salud mental para poder salir de este bache en el que se encontraba sumida. Al mismo tiempo, le salen detractores hasta de debajo de las piedras, como una vecina de la comunidad que ha asegurado que ella es testigo de la mala sintonía que guardan los todavía cónyuges.

Por su parte, el viudo de Rocío Jurado se ha mostrado muy alterado en sus últimas apariciones ante los medios, ya que dice estar cansado de tener que explicar que su hogar permanece unido. De la misma manera, pedía a su círculo más cercano que no se hablase más de él en los platós de televisión porque tanta polémica estaba afectando su estado de salud. Un aluvión de emociones que se han visto acentuadas por la emisión de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, la hija de La Más Grande ha asegurado que el diestro no le dio buena vida a la cantante en sus últimos años, algo que Ortega Cano ha negado con rotundidad. Igualmente, tiene el corazón dividido por las supuestas peleas entre su mujer y su hija, que, al parecer, no pueden estar en el mismo espacio sin discutir.

Precisamente, quién parece haber puesto tierra de por medio ha sido Gloria Camila. Cansada de las críticas, ha sido acusada por el entorno más cercano de Ana María Aldón de haberle puesto las cosas difíciles a su madrastra en el pasado con algunas actitudes reprochables, la influencer ha buscado su remanso de paz en el reality show Pesadilla en el Paraíso, en el que estará aislada viviendo en una granja con otros rostros conocidos. Si bien es cierto que la joven ha estado en el Sur de España estos días, tras pasar por la casa familiar para saludar a su padre y su hermano menor, ha optado por hacer planes en solitario y ha preferido compartir una noche de diversión y confidencias con su sobrina Rocío Flores.

