Gloria Camila hace las maletas en plena crisis familiar

Tras la final de Supervivientes 2022, reality en el que Alejandro Nieto salió como vencedor, Telecinco ya prepara Pesadilla en el paraíso, la adaptación del formato The Farm que contará con Lara Álvarez y Carlos Sobera como presentadores. El concurso, un reality show de convivencia en el que sus protagonistas deben colaborar para salir adelante en un entorno rural, sin las comodidades que la sociedad ha incorporado a lo largo del último siglo, ya tiene sus primeros participantes confirmados: Gloria Camila Ortega y Omar Sánchez. La hija de Rocío Jurado y el todavía marido de Anabel Pantoja se unen a Pipi Estrada, que fue el primero en anunciar que se atrevía a entrar en este formato que ha sido adaptado en 30 países (entre los que destacan Noruega (24 ediciones), Suecia (17 ediciones), Brasil (14 ediciones), Francia, Italia, Grecia y Hungría).

"Quiero vivir la experiencia al máximo. ¡Madre mía!, ¿dónde me he metido?", dice Omar Sánchez en su vídeo de presentación después de haber sido anunciado como el segundo concursante confirmado del reality. Después de pasar por Supervivientes 2021, su primera andadura televisiva, el windsurfista ha asegurado que cuando se lo propusieron tuvo que pensarlo, pero que ha decidido entrar porque tiene "muchas ganas". Eso sí, el deportista ha asegurado en el Deluxe que no está saliendo con nadie (aunque hace unos días confirmó que estaba conociendo a Raquel Lozano) y que durante la experiencia podría pasar cualquier cosa: "Hoy por hoy soy una persona soltera, no sé lo que me pasará ahí dentro, sería mucha casualidad que me pasara lo mismo que a Anabel en Supervivientes. Cada uno tiene su vida, ella ya no es mi pareja, no tengo que consultarle nada, lo he hablado con mi familia y me apoyan al cien por cien", ha confesado el concursante.

Después de la confirmación de la expareja de Anabel Pantoja, Pesadilla en el paraíso también ha anunciado la participación de Gloria Camila, que en medio de la tormenta familiar que mantiene con Ana María Aldón, ha asegurado que está deseando entrar en el programa. Dejando atrás su experiencia en Supervivientes, en la que cree que todavía era una niña para vivir una aventura así, la hija de José Ortega Cano ha reconocido que prefiere estar aislada en este formato durante unas semanas porque "con la que hay montada fuera" es mejor así. Eso sí, la colaboradora de Ya es verano ha asegurado que no se va tranquila del todo porque le preocupa el estado de salud de su padre. "Quiero que él esté bien, pero también nos viene bien que cada uno tome sus propias decisiones", ha dicho la hermana de Rocío Carrasco.

No es la primera vez que este formato en el que los concursantes viven con lo que recogen y trabajan en el campo se adapta en España. Pesadilla en el paraíso no es otro programa distinto al que emitió Antena 3 durante los años 2004 y 2005 con el nombre de La Granja, presentado por Terelu Campos. Además, tras dos ediciones en la cadena, años después Telecinco rescató el espacio bajo el nombre de Acorralados: Aventura en el bosque, que fue presentado por Jorge Javier Vázquez, que tenía a Raquel Sánchez-Silva en el establo y a Christian Gálvez en el Última hora y los debates semanales.