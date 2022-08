Raquel Lozano confirma estar 'ilusionada' con Omar Sánchez

Mientras Anabel Pantoja y Yulen Pereira continúan su historia de amor en España tras haberse conocido en Supervivientes, parece que Omar Sánchez, el todavía marido de la influencer, también está empezado a tener una nueva relación. Si hace unos días el windsurfista aseguró en Déjate querer que estaba conociendo a Raquel Lozano, exconcursante de Gran Hermano, ahora ha sido ella misma la que ha confirmado en Ya es mediodía que está "ilusionada" con el deportista, al que conoció en Valencia durante su fiesta de cumpleaños. A pesar de que ambos han asegurado que todavía no hay nada serio entre los dos, han coincidido en que les apetece mucho seguir viéndose y pasar más tiempo juntos. "Cuando Alba Carrillo dio la noticia todavía no tenían nada, pero ahora sí se están conociendo. Es una confirmación oficial", han revelado desde el Fresh de Telencinco.

Aunque hace unos días Omar Sánchez comenzó el programa de Toñi Moreno asegurando que no está enamorado, lo cierto es que el surfero no pudo evitar esbozar una sonrisa al hablar de una posible nueva ilusión: Raquel Lozano. "Es una buena amiga. Nos estamos conociendo, es muy guapa por fuera pero también por dentro porque tiene buen corazón, es muy buena persona", ha dicho el todavía marido de Anabel Pantoja, quien también ha expresado que durante este tiempo en el que la influencer ha estado en Honduras él ha sufrido mucho pero también ha podido conocer a mucha gente. "Sí, quiero enamorarme. Estoy abierto al amor porque cuando cierras una etapa hay que abrirse para otra", ha reconocido el exsuperviviente.

Omar ha relatado también que está deseando volver a sentir el amor, tanto que le encantaría que todo el mundo lo pudiera tener en algún momento de sus vidas: "Es muy bonito. Se lo recomiendo a todos porque es fantástico", ha dicho Sánchez con una sonrisa de oreja a oreja. Pero no solo eso, también ha contado que a pesar de que tenga ganas de tener el corazón ocupado de nuevo, siempre va a querer mucho a la que fuera su mujer durante cuatro meses: "No va a dejar de existir nunca por todo el tiempo que hemos pasado juntos y estemos con quien estemos porque somos un equipo grandioso. Nos compenetramos muy bien. Seremos buenos amigos en un futuro", ha dicho el windsurfista.

Las bonitas palabras de Omar hacia su expareja parece que no sentaron nada bien a su nueva amiga especial, ya que después del programa Raquel escribió un mensaje que eliminó pocos minutos después: "En mi vida voy a volver a permitir que me hagan sentir que un día soy todo y que al otro día no soy nada", aseguró la exgranhermana en sus perfiles sociales después de que el windurfista reconociera que le hubiera encantado que cuando Anabel volviese de Supervivientes se hubiesen dado una segunda oportunidad.