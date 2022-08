Anabel Pantoja aclara todas las dudas sobre su relación con Yulen Pereira

Después del reencuentro entre Anabel Pantoja y su todavía marido en Déjate querer, la influencer ha querido aclarar en qué punto se encuentra su relación con Yulen Pereira, el deportista del que se ha enamorado en su estancia en Honduras. Tras haber estado por el centro de Madrid comiendo y haciendo algunas compras junto a él, la colaboradora de Sálvame ha respondido a todas las preguntas de sus compañeros sobre su nuevo e intenso amor. "Tengo un cacao en la cabeza... de cómo fue mi llegada, no solo de mi corazón. Estoy bien, estoy feliz, las cosas tienen que ir despacio. Lo que quiero es hacerlo todo con clama y tomando decisiones correctas", ha dicho la prima de Kiko Rivera.

La influencer, que abandonó durante unos minutos la grabación del programa de Toñi Moreno antes de ver a Omar, ha querido dejar claro que en cuanto a su relación con Yulen prefiere tomarse su tiempo y "no ir como una loca" para que todo salga bien. Pero no solo eso, Anabel ha respondido a las declaraciones de algunos de sus compañeros cuando han expresado que ella podría haber bajado la intensidad en cuanto a su romance con el esgrimista: "Estoy tranquila, voy feliz y haciendo las cosas poco a poco. Entiendo que la gente tiene que opinar, os respeto, pero el tiempo lo va a decir todo". Además, la colaboradora también ha sido tajante al decir si van a vivir juntos o no: "Ahora mismo, no. Tengo que ubicarme, irme de vacaciones. Poco a poco, tenemos que organizarlo, primero tengo que ver a mi padre, a mis tíos y a mi familia".

Anabel, que ha asegurado que todavía se está adaptando a los quehaceres diarios, también ha revelado que tiene que tranquilizarse y ver los vídeos del programa para ver realmente cómo y qué se ha dicho sobre su concurso. "Cuando llegas aquí vas viendo la cronología y que las cosas se calman. Cuando me pusieron a la mamá de Yulen me chocó muchísimo y lo pasé un poco mal, pero ya estoy bien", ha reconocido la prima de Isa Pantoja. Y aunque la sobrina de la inérprete de Marinero de luces está acostumbrada a que la persigan las cámaras y los seguidores, lo cierto es que ha asegurado que tanto ella como su novio están impactados con todo el revuelo que se ha formado tras su paso por Honduras: "He hablado con mi primo hoy y me ha dicho: 'qué fuerte que ahora a ti te persigue la prensa y a mí, no. Yulen está flipando, yo le advertí, le dije que podía ser chocante para él", ha contado la colaboradora.

Durante estos días que Anabel y Yulen están juntos por Madrid, antes de que la colaboradora vaya a ver a todos los familiares que todavía no ha podido visitar, la pareja está visitando algunos restaurantes de la capital para cumplir algunos de los pensamientos alimenticios que tenían cuando pasaban hambre en Honduras. "Por fin morcilla de Burgos. Un sueño. La tomaba mi abuela Consuelo", dice la prima de Kiko Rivera.