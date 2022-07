Anabel Pantoja reacciona entre lágrimas a las palabras de la madre de Yulen

Anabel Pantoja, que fue la última expulsada definitiva de Supervivientes antes de la final, ha tenido que enfrentarse a varios de los conflictos que le esperaban en España. A pesar de que la concursante todavía no ha regresado a nuestro país, desde República Dominicana ha podido ver algunos vídeos en los que la madre de Yulen Pereira contaba qué le parecía su relación, declaraciones que nada tenían que ver con el encuentro que Arelys y la influencer tuvieron en Honduras. "No sé. Soy la primera que entiendo que su madre le defienda, pero no sé si al final le gusto o no. Aunque haya dicho que a quien le tiene que gustar es solo a él la verdad que me encantaría que a ella también le gustara", ha dicho la colaboradora de Sálvame, sorprendida al escuchar que su suegra no estaba muy de acuerdo con la relación que había comenzado con el esgrimista. "Desde aquí me gustaría que me diera una oportunidad", ha añadido la superviviente.

Tras escuchar muy preocupada las palabras de Arelys, Anabel se ha quedado sin palabras, motivo por el que Yulen ha querido quitar hierro al asunto diciéndole no se preocupara por nada porque toda su familia y sus amigos están deseando que vuelva a España para estar con ella: "Mi madre nunca ha dicho que no le gustes. Escucha a tu corazón. Todos mis seres queridos quieren conocerte y te queremos un montón, yo el primero Te estamos esperando", ha dicho el esgrimista, provocando las lágrimas de su novia. "Espérame el jueves. Necesito verte y hablar contigo. Dile a tu madre que por favor nos vamos a ir juntas de compras. Me voy a poner a estudiar para ser quiromasajista", ha expresado la colaboradora de Mediaset para intentar ganarse el afecto de su suegra.

La sobrina de Isabel Pantoja además se ha enterado en directo del accidente que sufrió su defensora y amiga Belén Esteban, una rotura de tibia y peroné que sufrió hace unos meses haciendo una prueba en Sálvame. "Yo hoy no soy la protagonista, no te he podido defender en plató, pero te he defendido en las redes sociales con todo mi corazón y toda mi alma. No sabes lo que he disfrutado contigo", ha dicho en directo la 'princesa del pueblo' en una llamada telefónica, explicándole también lo que le había pasado y lo orgullosa que estaba del paso había protagonizado por Honduras. "Cuando vengas ya te diré lo que no me ha gustado, pero quiero verte como tu eres, ser una tía auténtica", ha añadido la de Paracuellos de Jarama muy emocionada.

Muy asombrada con todo a lo que ha pasado en nuestro país en su ausencia, Anabel además se ha enfrentado a uno de los momentos más temidos para ella al salir de la isla: las imágenes de su expareja, Omar Sánchez, en Sábado Deluxe. La exsuperviviente ha podido escuchar todo lo que su todavía marido ha dicho sobre ella en Telecinco y en sus perfiles sociales, algo que no le ha sorprendido. "Nunca he querido hacer daño a nadie. Es bastante duro ver lo que he visto, pero entiendo que cuente su versión de cómo se siente. Me avergüenzo de ciertas cosas porque eran innecesarias en mi concurso pero me dejé llevar y no pensé. Lleva razón, pero no puedo volver atrás", ha dicho la prima de Kiko Rivera, reconociendo que la semana antes de empezar el reality estuvo con su expareja y pensó en que quizá todo pudiera volver a ser como antes.