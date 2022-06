Omar Sánchez responde a las últimas imágenes de Anabel y Yulen

La relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira va viento en popa. Cada día que pasa la influencer y el esgrimista dejan más claro lo mucho que se quieren e incluso han dado un paso más en su relación en Honduras, algo que ha provocado la reacción de Omar Sánchez, el todavía marido de la sobrina de Isabel Pantoja. "No esperes nada de nadie, es mejor estar sorprendido que decepcionado. En lo bueno y en lo malo ahí están", ha escrito el windsurfista en sus perfiles sociales. Pero no ha sido lo único que el deportista profesional ha publicado con respecto a las últimas imágenes de la prima de Kiko Rivera y su nuevo amor. El que fuera concursante de Supervivientes en 2021 ha dejado otra frase para referirse a lo que le parece la relación entre los concursantes: "Las personas no cambian con el tiempo, el tiempo te muestra lo que en realidad son", ha puesto.

Escudado en el mar y disfrutando del deporte que tanto le gusta en las Islas Canarias, Omar también ha publicado una canción de Conchita que hace referencia a que quiere pasar página para superar todo lo malo y así poder vivir mejor. "Dicen que si una puerta se cierra se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer, más fácil que ayer", relata la estrofa que ha compartido el deportista en sus perfiles sociales. Pero no solo eso, el windsurfista también ha puesto un vídeo que explica el paso de las personas en nuestras vidas, dejando claro que nadie es "indispensable en la vida de nadie". "Todas las personas tienen un tiempo definido en tu vida y un papel en tu historia. Quien se va, ¡que le vaya muy bien!", dicen las imágenes.

Omar ha ido cambiando su actitud con Anabel a medida que la relación con Yulen ha ido creciendo en el concurso. Al principio el windsurfista no hizo mucho caso al acercamiento entre ambos y mostró su apoyo a la que es todavía su mujer en varias ocasiones, pero según han ido pasando las semanas el deportista se ha hartado de tener esperanzas e incluso ha llegado a confesar que se ha sentido "humillado" por la sobrina de la intérprete de Se me enamora el alma. Pero además, Sánchez también ha explicado que siempre sospechó de lo que podría pasar entre los supervivientes desde las primeras semanas del reality: "Al principio no veía nada raro, pero con el tiempo parece ser que sí ha surgido algo más, ya vi feeling entre ellos en la primera gala, cuando se tiraron del helicóptero, y se ha visto que no me equivocaba", comentó en Sábado Deluxe.

Tan claro que tiene que debe pasar página de una vez por todas y rehacer su vida que Omar ha sido visto una mujer rubia en diversas ocasiones. Y aunque no ha confirmado que exista una relación entre ellos, lo cierto es que han sido fotografiados varias veces juntos mientras hacían deporte o se abrazaban.