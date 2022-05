Anabel Pantoja se derrumba reconociendo haber hecho daño a Omar Sánchez

Anabel Pantoja ha protagonizado uno de los momentos más emocionales de la edición. Después de haber dado su voto junto a Alejandro Nieto en las nominciones, Jorge Javier ha pedido al exconcursante de La isla de las tentaciones que volviera con el resto de sus compañeros para quedarse a solas con la influencer, que se ha quedado totalmente asustada. "Yo me vine con la vida muy desordenada, por no decirte que estaba sola. Aquí me he dado cuenta de lo que yo tenía", ha dicho la colaboradora de Sálvame tras las palabras del presentador, que le había explicado que durante la semana la han visto con los sentimientos a flor de piel recordando a su todavía marido. "De lo que más me arrepiento es de haberle hecho daño a Omar. Lo que no sé es lo que me voy a encontrar fuera cuando salga", ha reconocido la prima de Kiko Rivera en la noche en la que Kiko, Marta, Desy y Nacho han sido nominados.

VER GALERÍA

Juan Muñoz se convierte en 'parásito' mientras sus compañeros lloran y se enfadan por la reorganización

La sobrina de Isabel Pantoja, que se ha derrumbado ante el presentador y no ha podido evitar las lágrimas, espera que su todavía marido "esté bien, esté feliz" y que la vida le entregue a ella lo que merezca o lo que le tenga preparado tras haber dejado al windsurfista. En su momento de tristeza y hablando con el comunicador, la colaboradora ha respondido a Jorge Javier que tiene dudas sobre su relación con Omar. "¿Tú volverías con él?", ha preguntado Vázquez, a lo que la prima de Isa Pantoja ha respondido que no sabe si su expareja estará o no ahí. "No puedo constestar eso así. Yo tengo que volver allí. Claro que me acuerdo mucho de él, pero no sé dónde está, ni con quién está, ni cómo está", ha revelado limpiándose el rostro.

Como en una de tantas conversaciones, Anabel se ha sincerado con sus compañeras mientras pensaban en las posibles visitas de sus seres queridos en las próximas semanas. Así, en confianza, la sobrina de la cantante se ha planteado la posibilidad de que fuera Omar quien viajara a Honduras para verla, confesando que no quiere todavía ponerle punto y final a la relación. "Yo no quiero firmar los papeles. Divorcio y todo eso suena a que ya... Adiós", ha relatado la superviviente, que no parecía muy cómoda imaginando que el que fuera concursante de Superviviente en 2021 pudiera estar con otra persona que no fuera ella.

VER GALERÍA

Kiko Matamoros contra el mundo: el colaborador, enfrentado a todas las chicas de su grupo

La prima de Kiko Rivera se ha desahogado también con Desy entre la valla que separa sus playas para contarle cómo era su situación antes de la ruptura. "No sé, fuera yo tenía una vida perfecta, había conseguido lo mío y de repente a mí se me cruza el cable y me voy de mi casa... Ha sido todo muy fuerte. Lo más bonito que he hecho me lo he cargado. Me he equivocado y no sé cuando salga lo que e voy a encontrar", dijo la superviviente a su compañera.