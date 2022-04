Anabel Pantoja, defraudada con sus compañeros en las primeras horas en Honduras

Los concursantes de Supervivientes 2022 ya están en Honduras, aunque todavía están disfrutando de algunos privilegios como dormir en sus propias camas, comida recién hecha, piscinas, duchas y demás comodidades de la vida diaria. Y a pesar de que la convivencia extrema aún no ha comenzado, Anabel Pantoja se ha llevado el primer revés con sus compañeros. La influencer, que estaba muy contenta por volver a repetir la experiencia, ha expresado su descontento al ver que otros participantes se habían llenado los platos y no habían dejado casi nada para el resto. "¡Qué barbaridad! Es que no queda nada. Solo queda este puré. Voy a ir uno por uno y os lo voy a quitar. El compañerismo brilla por su ausencia", ha dicho la sobrina de Isabel Pantoja, dando las gracias a Ainhoa Cantalapiedra tras ofrecerle parte de los alimentos que ella había cogido. "No queda nada de comida, ahí y os atragantéis con los espaguetis", ha añadido la colaboradora de Mediaset.

Anabel estaba anonadada tras ver que sus compañeros habían dejado casi sin comida a otras participantes como Tania Medina, Mariana Rodríguez o Ana Luque, quien ha tenido que calmar a la influencer por el enfado que le ha provocado el hecho de quedarse sin alguno de los platos que ella tenía pensado coger del buffet libre que tienen en el comedor. Tras las palabras de desilusión de la prima de Kiko Rivera, Marta Peñate ha señalado a Rubén Sánchez, pareja de Enrique Del Pozo, como uno de los culpables de no querer compartir. "Eres egoísta, tienes dos platos llenos y no tienes consideración con tus compañeros", ha dicho la exconcursante de La isla de las tentaciones.

La que también fuera concursante de Gran Hermano y La casa fuerte 2 ha pedido a Rubén que comiera menos a pesar de que tuviera un cuerpo de "culturista", algo que ha molestado mucho al deportista. "Para mí esto es comer poco y estoy pasando hambre. Me busco la vida como atleta que soy", ha dicho el novio de Enrique del Pozo, unas palabras que han provocado la contestación de Anabel. "El mismo hambre que tienes tú con un cuerpo más grande la tengo yo también aunque sea más pequeña", ha dicho la colaboradora de Sálvame, defraudada porque ninguno de los otros compañeros que pensaban lo mismo se manifestaran sobre el tema.

Desde Honduras, Anabel ha pedido a todos sus compañeros de programa que se porten bien con ella mientras está en el concurso, aunque ha asegurado que entiende perfectamente que la vayan a criticar. Eso sí, la sobrina de la intérprete de Marinero de luces está muy contenta de que su amiga Belén Esteban, junto a su prima Isa, sea una de las defensoras que dé la cara por ella desde el plató de Supervivientes. "Yo soy una de las personas que va a defenderla y estoy encantada. Por muy mal que la vea nunca voy a pedir el voto para que la echen porque creo que esto es un reto para ella y puede tener narices. Voy a apoyar a mi gordi al cien por cien y como ella abandone sinceramente me llevaría un disgusto porque creo que está en el mejor momento", ha dicho la también empresaria en Sálvame.

