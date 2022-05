Kiko Matamoros contra el mundo: el colaborador, enfrentado a todas las chicas de su grupo

Kiko Matamoros no gana para disgustos en la isla de Supervivientes. A pesar de que el colaborador ha superado los problemas de salud que arrastraba en la primera semana de concurso, en la que las picaduras de mosquitos y los dolores musculares le habían impedido estar a la altura de sus compañeros en las pruebas, las duras condiciones de vida Playa Fatal han desgastado la convivencia entre los aventureros y el padre de Laura Matamoros ha acabado discutiendo con todas las chicas que forman parte de su grupo.

La primera afectada por el fuerte carácter del tertuliano de Sálvame ha sido Tania Medina. El motivo de la discusión fue algo que a simple vista puede parecer banal, una pastilla de jabón, pero que se convierte en un tesoro si se está en una isla desierta. Después de que la exparticipante de La isla de las tentaciones, que esta semana ejerce como líder del equipo, tomara la decisión de racionar el detergente por su elevado desgaste, fue ella misma quien lo acabó usando para su beneficio personal. Un gesto egoísta que acabó por enfadar a la pareja de Marta López Álamo, que la acusó de ser una persona poco justa. Unas palabras que hacían que la modelo canaria se terminara derrumbando, cansada de las malas formas y de que su honestidad se pusiera constantemente en duda. Tras ver a la pareja de Alejandro Nieto entre lágrimas, Kiko ha asegurado que su intención no era tacharla de mala persona. Sin embargo, el mal y la ruptura de la confianza,ya se habían producido.

La siguiente víctima ha sido Anabel Pantoja. Al igual que en el plató de Sálvame, las chispas han saltado entre la prima de Kiko Rivera y su compañero. En esta ocasión, Kiko, sin pelos en la lengua como suele acostumbrar, ha desvelado la supuesta estrategia que sigue la influencer sevillana dentro del reality para ganarse el cariño del grupo y los espectadores: aparentar falsa inocencia ante los demás y así llegar hasta la final sin complicaciones. Un método que según el colaborador no es nuevo, pues, en su opinión, lo ha heredado de su tía, Isabel Pantoja. Unas acusaciones que han indignado a la exmujer de Omar Sánchez, que ha negado rotundamente todo, ya que ha asegurado que se está tomando esta segunda oportunidad en Honduras muy en serio y, simplemente, está mostrando la mejor versión de sí misma.

Cuando la cosa parecía que no podía ir a peor, llegaba el momento de la prueba de recompensa. En esta ocasión, los robinsones se tenían que enfrentar a un divertido reto musical. Un duelo por parejas, donde se debía adivinar una popular canción. Sin embargo, no todo podía ser tan fácil, y la melodía se debía entonar con la cabeza metida en un cubo de agua. En el caso de Kiko, le había tocado hacer dupla junto a Ana Luque. A pesar de que el tema era sencillo, La Bamba, la amiga de Olga Moreno parecía no conocer la melodía. Mientras ella pedía más tiempo y pistas para lograr hacer memoria, su compañero, que ha asegurado que en dos días no había probado bocado, perdía los nervios. Una situación cómica que hacía que Carlos Sobera y Lara Álvarez no pudieran aguantar las risas. Finalmente, y tras muchos gritos del colaborador, lograron un pequeño saco de café. Un premio que, tras tanto esfuerzo, no dejó del todo satisfecho a ninguno de ellos.