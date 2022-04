Tania Medina recuerda el accidente en el que casi se queda parapléjica

Tania Medina, conocida por su participación en La isla de las tentaciones 4 junto a su novio Alejandro, ha recordado la difícil experiencia que vivió en la época en la que trabajaba como reportera y que ahora desearía olvidar para siempre. La influencer ha contado el accidente casi mortal que estuvo a punto de dejarla sin movilidad en las extremidades inferiores de por vida tras saltar de un acantilado: "Me encantan las aventuras y yo soy así de loca. Me tiré, caí fatal, tuve que ir a urgencias y me dijo el doctor que casi me quedo parapléjica, pero que tuve mucha suerte", ha relatado la nueva concursante de Supervivientes en Mtmad, añadiendo que desde entondes le ha cogido miedo a todo lo que tenga que ver con los deportes extremos o las alturas. "El tema del helicóptero prefiero no pensarlo y ver cómo reacciona mi mente y mi cuerpo", ha explicado la modelo, dejando claro que sabe que a partir de ahí empezará una de las mejores aventuras de su vida.

La participante de la nueva edición del reality de Mediaset, que concursa también con su novio, ha contado además que uno de los inconvenientes que puede tener en la isla son sus afecciones digestivas, motivo por el que hace poco también ha tenido que ir a urgencias. Tania intenta comer sano y cuidarse al máximo para sus molestias causadas por el estreñimiento no aparezcan en su concurso, aunque no sabe qué es lo que pasará y le preocupa mucho. "Lo estoy haciendo bien y estoy bajo la supervisión de un nutricionista para ir allí y no tener tantos problemas", ha relatado la novia del ex de Gran Hermano. Además, la superviviente ha asegurado que va a pasarlo muy mal por el tema de la comida, ya que es una persona a la que le encanta comer. "Lo voy a llevar fatal. Soy muy delgadita pero como mucho", ha afirmado.

Además de relatar sus problemas con la alimentación, Tania ha confesado que no tiene ni idea de pescar o hacer fuego, dos de las cosas más importantes en esta aventura hondureña: "Voy a aprender mucho y lo importante es tener esas ganas y buena actitud", ha expresado en su canal, donde también ha comentado que la participación de su novio en la misma edición del concurso de superviviencia "no es no positivo ni negativo". "Como todo en la vida va a tener sus ventajas y desventajas, pero lo mejor es que vamos a tener apoyo y no nos vamos a sentir solos porque nos tenemos el uno al otro", ha contado muy emocionada la decimosexta participante confirmada de Supervivientes 2022.

Tania también ha revelado que los espectadores van a poder ver durante su concurso a una chica de 23 años muy emocional que llorará, reirá y se enfadará "como un ser humano. Una niña que tiene muchas ganas de comerse al mundo". Pero no solo eso, desde sus perfiles sociales la influencer ha compartido el consejo que alguien muy importante para ella le ha dado para esta nueva aventura: "No son las catorce horas de vuelo para llegar a Honduras, es la oportunidad de llegar y conocer algo nuevo. No se trata de pasar hambre y frío, más bien se trata de conocer tus límites y superarte cada día".

