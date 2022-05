Problemas digestivos, mareos, picaduras... Kiko Matamoros, al límite en 'Supervivientes'

Kiko Matamoros está al límite. El colaborador, de 65 años, se encuentra "destrozado" físcamente desde su traslado a Playa Fatal. Sufre problemas digestivos, mareos y tiene todo el cuerpo lleno de picaduras. Sus compañeros están muy preocupados por él y el médico de Supervivientes ha ido a visitarle. Tras tomarle la tensión, Kiko le ha contado lo que le pasa. "He vomitado el único coco que me comido, llevo todo el día con diarrea y tengo las manos y la cara deformadas por las picaduras", ha dicho. Además, pese al calor de Honduras, tiene mucho frío. "Estoy en una situación límite. Estoy destrozado y harto de todo", ha asegurado completamente devastado.

El estado de salud de Matamoros es muy delicado, pero Marta López Álamo, su novia, ha enviado un mensaje de tranquilidad a todos sus seguidores. "La organización lo tiene todo bajo control. Si Kiko estuviera en una situación grave o crítica serían los primeros en mandarle a casa", ha comenzado diciendo. "El tema de los mosquitos este año está siendo muy heavy y a él se le han hinchado las manos, ha tenido una reacción alérgica y le han dado los medicamentos pertinentes, calmantes y antinflamatorios, pero está todo controlado", ha explicado.

La modelo, de 25 años, está muy orgullosa de su pareja. "Es un concurso muy duro y es admirable su participación", ha afirmado. Asimismo, ha hecho hincapié en la edad de Matamoros para entender por qué está sufriendo más que sus compañeros. "Aunque él esté muy bien físicamente y es un tío muy fuerte, el músculo no hace la resistencia, ni la rapidez, ni el equilibrio, y luego la edad va por dentro. Los huesos, los músculos y los órganos tienen la edad que tienen, 65 años".

Marta confía al cien por cien en Matamoros y asegura que no va a abandonar. "Creo que está aguantando lo mejor que puede, aunque esté mal. Aunque tenga bajones, no ha dicho 'me quiero ir'. Está al límite, sí, pero yo creo que puede aguantar. Ojalá se recupere y esté mejor, lo primero es su salud. Tiene fuerzas para seguir todavía", ha declarado.

