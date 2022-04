Kiko Matamoros cuenta qué se ha llevado de su novia a 'Supervivientes' para recordarla

Kiko Matamoros, que ya se encuentra en Honduras para vivir una de las aventuras más difíciles de su vida en Supervivientes, ha querido enseñar qué se ha llevado para tener presente a su novia, Marta López. El colaborador de Sálvame ha mostrado su maleta a los espectadores y ha sacado algunos objetos haciendo una mención especial a su chica: "Esta cinta elástica no la he usado en mi vida, pero como es suya me la llevo, así tengo un recuerdo y además seguro que le doy alguna utilidad", ha dicho el tertuliano, enseñando además un pareo que llevaba puesto la influencer cuando les hicieron las primeras fotografías juntos en una playa de Portugal. "Me gustaría echarle un poco de su perfume para poder llevármelo y así olerlo. Si me dejan", ha revelado Kiko, muy emocionado con la experiencia que está a punto de vivir y que le separará durante varios meses de "la mujer más increíble" con la que ha estado "nunca".

Marta, por su parte, ha asegurado que le parece muy tierno que su novio se haya llevado sus cosas a Supervivientes, aunque lo cierto es que ella fue quien le ayudó a empaquetarlo todo para la experiencia. Eso sí, la influencer ha confesado lo mucho que le va a echar de menos porque lleva tres años sin separarse de él y su amor "es verdadero". Durante estos primeros días de preconvivencia de los concursantes, la modelo ha asegurado que ha llamado a su madre para que la acompañe y así no sentirse sola porque esta semana ha sido muy rara tras no ver al colaborador en ningún programa. Los dos pasan muchísimo momentos juntos, algo por lo que la ahora defensora de Kiko está muy afectada. "Tengo mucha suerte de estar con él. Lo voy a echar todo de menos porque pasamos todo el día juntos y mi rutina diaria es con él. Lo llevaré mejor cuando pasen los meses, pero por ahora mal", ha añadido en Sálvame.

La novia de Kiko ha asegurado además que su participación en los programas de Mediaset va a ser algo "temporal" y que se limitará a hablar solamente de las cosas que tengan que ver con el concurso de su chico. "Entiendo que sea difícil defender a alguien como él por su temperamento, su carácter y más sin comer. Sé que va a tener muchísimos detractores y van a aprovechar que no está para hacer algunas revanchas profesionales", ha dicho la influencer, aclarando que lo va a hacer lo mejor que pueda, pero que no quiere para nada ganarse un puesto como colaboradora habitual en ningún formato.

La defensora del colaborador ha asegurado además que Kiko no la ha presionado en ningún momento para que se ella quien vaya a los platós, pero Marta ha relatado que fue algo que hablaron y meditaron mucho entre los dos. "Me dijo que quería que fuese yo y me preguntó si yo estaba preparada. Le respondí que 'sí', pero con la condición de que solo fuera para hablar de Supervivientes, que es lo que él quiere también realmente", explicado la influencer, añadiendo que intentará justificar todos los comportamientos de su novio si se puede, pero que las actitudes afeables que tenga las criticará desde el punto de vista más objetivo. "Desde el cariño y el amor que le tengo debería decir las cosas como son", ha expresado la modelo.

