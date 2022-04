Kiko Matamoros se emociona al hablar de su hija Ana, con la que no tiene relación

Kiko Matamoros ultima todos los detalles para ir a Supervivientes, una experiencia a la que deseaba ir desde hace años y por la que se ha preparado tanto física como mentalmente. El colaborador, que se ha hecho un tatuaje en demostración de amor a su novia Marta López, se ha sincerado sobre su labor como padre y se ha emocionado al hablar de su hija Ana, con la que lleva sin hablarse varios años. El tertuliano no espera un mensaje de despedida, aunque ha reconocido que le encantaría recibirlo. "No quiero machacarme con eso, de verdad. Es una pena que llevo dentro y preferiría que no me hablarais de ese tema. Uno se acostumbra, pero no quiero esperanzas. Solo quiero que sepa que la quiero", ha dicho el comunicador muy emocionado. "No necesito hablar con ella y el día que necesite algo no hace falta ni que lo pida. Va a salir de mí. He tenido otras situaciones más difíciles con otros de mis hijos y jamás les he dejado de querer", ha añadido Kiko limpiándose las lágrimas de los ojos.

El colaborador tiene claro que "no es el mejor padre del mundo", pero sabe perfectamente lo que quiere a sus hijos y lo que ha hecho siempre por ellos. Kiko ha asegurado. además, que aunque le importa muy poco lo que opinen sobre él y su concurso, en especial lo que pueda decir su exmujer Makoke. "Desgraciadamente las cosas han pasado como han pasado y ella ha actuado como ha actuado, pero ya está. No quiero que ocupe nada más en mi pensamiento", ha dicho el colaborador, añadiendo que espera y no cree posible un encuentro en un plató de Marta y su expareja. "No es conveniente", ha comentado.

Sobre la noche antes de viajar a Honduras, Kiko ha revelado que tiene pensado dedicárselo a su novia, aunque primero irá a cenar con amigos y acudirá también a una conocida discoteca madrileña que le encanta frecuentar. "Ya tendré tiempo de dormir en el avión", ha dicho el colaborador, bromeando con que cuando llegue a Honduras nominará a Ignacio de Borbón. De los compañeros con los que coincide en esta edición, el exmarido de Makoke ha revelado que cree que no tendrá feeling con Ainhoa Cantalapiedra, ya que considera que tiene un carácter conflictivo. "Con gente así suelo chocar, quizá porque me veo reflejado en el espejo y no te gusta., aunque yo no soy ejemplo de nada", ha dicho, aclarando que solo es una impresión.

Marta, la novia de Kiko, será quien lo defienda en el plató durante su estancia en el programa, algo que al colaborador le da mucha confianza. "Lo va a hacer perfecto, sino no la hubiera animado a que viniera. Quién me va a defender que quien más me quiere y si viniera de visita a Honduras sería estupendo", ha relatado el tertuliano, contando que la gente tiene una imagen de él que es equivocada y que se van a sorprender. El colaborador tiene claro que su pareja está muy capacitada y le ha recomendado que se muestre tal y como es porque es posible que muchos tengan una imagen de la influencer que no es la correcta. "Van a ver que es una mujer estupenda, accesible, simpática y que no busca conflicto. Que no tiene envidias y que siempre quiere lo mejor para todos", ha comentado el concursante.

