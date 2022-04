'Supervivientes 2022': los concursantes de Playa Royale roban y castigan a los de Playa Fatal

A grito de "¡chicos, cuidado!", Marta Peñate ha avisado a todos los integrantes de su grupo (Alejandro Nieto, Desi Rodríguez, Charo Vega, Ignacio de Borbón, Ainhoa Cantalapiedra, Nacho Palau y Mariana Rodríguez) de que Kiko Matamoros y Anuar Beno habían cruzado la valla que les separa para un encuentro inesperado. Como ventaja por estar en Playa Royal, el equipo de Anabel Pantoja ha podido robarles el utensilio que quisieran e imponerles un castigo que decidieran entre todos. Asombrados con la aparición del colaborador de Sálvame y del cuñado de Isa Pantoja, Mariana Rodríguez les ha dicho que no podían estar ahí mientras Nacho Palau escondía las gafas de buceo, enser que finalmente han escogido los participantes para sustraer y llevarse a la zona buena de la isla. "Por favor, no seáis malos que no tenemos de nada", ha implorado Ignacio de Borbón a sus compañeros mientras Desi, muy enfadada, ha dicho que están pasando muchas calamidades y que preferiría que les quitaran otra cosa. "Tomando el solecito vosotros no pasáis muchas penurias", ha relatado la exgranhermana a Matamoros.

Supervivientes: así han quedado divididos los dos equipos

Los integrantes de Playa Fatal se han quedado muy fastidiados con el robo de sus compañeros y así lo han hecho saber. Nacho Palau ha tenido una pequeña disputa con Kiko Matamoros, al que le ha dejado claro que estaba muy molesto. "¿Qué queréis que hagamos? La semana que viene será al revés", ha dicho el colaborador de Viva la vida al ex de Miguel Bosé. Dejando llorando a Marta Peñate con el robo, Anuar no ha tardado ni dos minutos en usar las gafas y ha comentado con el resto de su equipo lo contento que estaba y la tensa situación que han vivido. "Ya tenemos algo bueno", ha relatado el hermano de Asraf. Pero para fastidio de los participantes que están en la peor playa, Anabel Pantoja, Juan Muñoz, Rubén Sánchez Montesinos y el resto de su grupo todavía tenían algo más para ellos: la penitencia que ellos quisieran imponer.

La sobrina de Isabel Pantoja, Ana Luque, Anuar y los demás integrantes se han reunido para pensar cómo podían castigar a sus compañeros para que no sintieran que era "a mala leche". Por ello, tras la pelea de Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra, que según Matamoros les causó "grandes molestias", los de Playa Royale han decidido que hasta el amanecer ninguna de las dos pudiera hablar para absolutamente nada. Reunidos en la valla que les separa, el novio de Marta López Álamo y la prima de Kiko Rivera han sido los encargados de revelar la segunda ventaja del día, la penitencia que habían escogido entre todos. "No me viene bien, os lo agradezco muchísimo pero no", ha dicho bromeando la que fuera concursante de La isla de las tentaciones.

Nacho Palau responde a las preguntas de Jorge Javier Vázquez sobre Miguel Bosé

Ainhoa no ha puesto pegas a la sanción y ha preferido aceptar desde ese instante lo que han decidido en Playa Royale, algo muy diferente a la actitud de Peñate. "Sin hablar. Qué fuerte. Ya sabéis que tengo problemas con la lengua. Apuntaré vuestra penalización en la lista de castigos que no me importan nada", ha respondio Marta, que entre risas también les ha hecho un corte de mangas a sus compañeros. "Es una decisión conjunta y creo que es lo correcto por el comportamiento que tuvisteis ayer. Es nuestro privilegio y quizá si no lo usamos se vuelve para nosotros", ha dicho Kiko para intentar calmar el momento.

