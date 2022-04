Nacho Palau responde a las preguntas de Jorge Javier Vázquez sobre Miguel Bosé

Supervivientes 2022 ya ha comenzado y todos los concursantes han saltado del helicóptero dedicándoselo a sus familiares, amigos y allegados. Mientras que otros participantes más conocidos no han sorprendido con sus palabras al tirarse al agua, Nacho Palau, uno de los rostros menos conocidos en televisión, ha contestado a un divertido interrogatorio de Jorge Javier Vázquez sobre Miguel Bosé. De hecho, la expareja del cantante ha decidido participar en el reality dejando atrás su anonimato y atreviéndose a responder algunas anécdotas sobre el artista. "La de preguntas que quiero hacerte...", ha dicho el presentador entre risas, interesándose por si el intérprete de Como un loco es "tan pesado como parece". "Un poquito, un poquito", ha expresado riéndose el ceramista, que ha preferido no decir nada sobre si Miguel tiene la voz diferente o no con autotune.

Nacho ha asegurado que no cree que sus hijos le estuvieran viendo saltar del helicóptero, aunque ha afirmado que "le encantaría". "Habrá que ponérselo luego", ha dicho el ceramista a Jorge Javier, antes de tirarse al mar y empezar esta dura experiencia. "Se lo dedico a mi familia, a mi pueblo, Chelva, al Rubias, a Bowie, a mi cuñado, mi hermano, mi cuñada, mi padre, mi padre, a mis hijos y a todos vosotros", ha expresado el exnovio de Miguel Bosé, muy emocionado. El concursante se ha atrevido a viajar a Honduras siendo conocido por haber sido la pareja del cantante durante 26 años, aunque nunca se confirmó su relación. Además, tienen cuatro hijos en común a través de la gestación subrogada: dos son hijos biológicos de Nacho (Ivo y Telmo) y los otros dos del artista (Diego y Tadeo).

Tres años después del anuncio de su separación, Nacho rompió su silencio para hablar por primera vez de su relación con Bosé en una entrevista concedida a la revista Diez Minutos donde hizo balance de su vida junto al artista. "Miguel se empezó a obsesionar con la seguridad de los niños y esa obsesión fue haciéndose más grande..." explicó en el citado medio. El escultor dijo que casi no salían de casa, algo que a él no le parecía bien, pero que era el cantante quien imponía su criterio siempre, y cada vez lo hacía más. "Eso y otras cosas minaron la relación", aseguró. Pero no solo eso, el ex del intérprete relató cómo su estancia en Panamá, donde se trasladaron en familia en 2014 por motivos laborales, supuso un antes y un después en su relación.

En medio de la batalla legal que ha mantenido con el intérprete de Amante bandido por sus cuatro hijos, la sentencia acabó desestimando las pretensiones principales de filiación y estimó "la pretensión subsidiaria de establecimiento de un régimen de visitas de los hijos de don Ignacio Palau y don Miguel Bosé entre sí y para con sus respectivos padres", lo que daría la razón al artista que ha repetido varias veces que solo tiene dos niños. Próximamente, aunque todavía no hay fecha de estreno, Nacho abrirá su corazón (el programa ya está grabado) en el plató de Déjate querer, el nuevo programa de Toñi Moreno en Telecinco. "Soy muy tímido y de lágrima fácil", dice en la promo del formato.

