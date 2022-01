Nacho Palau rompe su silencio para hablar de su 'historia de terror' con Miguel Bosé

Tres años después del anuncio de su separación, Nacho Palau ha roto su silencio para hablar por primera vez de su relación con Miguel Bosé. En una entrevista concedida a la revista Diez Minutos, el escultor hace balance de los 26 años junto al artista en medio de la batalla legal que mantiene con el intérprete de Amante bandido para lograr la filiación de derecho para sus cuatro hijos, nacidos por gestación subrogada.

Desde su separación, Diego y Tadeo, hijos biológicos de Miguel, viven junto al artista en México, mientras que Ivo y Telmo lo hacen junto a su padre biológico, Nacho, en España. El valenciano confirma que está dispuesto a llegar a las últimas instancias judiciales para lograr que sus hijos crezcan juntos y que los pequeños no solo compartan vacaciones como hicieron las pasadas Navidades.

Palau se sincera sobre cómo fueron sus últimos meses junto al cantante y los recuerda como si de una historia de terror se tratase .Hace once años él y el cantante decidieron convertirse en padres y advierte que fue entonces cuando empezaron los problemas. "Miguel se empezó a obsesionar con la seguridad de los niños y esa obsesión fue haciéndose más grande..." señala mientras añade que casi no salían de casa, algo que a él no le parecía bien, pero que era Miguel quien imponía su criterio siempre, y cada vez lo hacía más. "Eso y otras cosas minaron la relación", afirma.

El ex del artista relata cómo su estancia en Panamá, donde se trasladó la familia en 2014 por motivos de trabajo, supuso un antes y un después en su relación y recuerda con horror los últimos meses como pareja. "Su comportamiento, su carácter y forma de ser, todo era tremendo, nos llevábamos fatal. Yo me fui fatal de esa relación", asegura. Por último, Nacho no reconoce a la persona con la que llegó a convivir 26 años en su actitud negacionista frente al covid y asegura que él si está vacunado y vacunará a sus hijos. "No sé lo que hará Miguel con Diego y Tadeo".

