Supervivientes: así han quedado divididos los dos equipos

Tras los saltos del helicóptero, los celebrities de Supervivientes 2022 ya saben en qué playa van a vivir durante su estancia en Honduras. Han quedado divididos en dos equipos capitaneados por Anabel Pantoja y Marta Peñate: Alejandro Nieto, Desi Rodríguez, Charo Vega, Ignacio de Borbón, Ainhoa Cantalapiedra, Nacho Palau y Mariana Rodríguez en el de la exconcursante de La isla de las tentaciones; y Rubén Sánchez Montesinos, Juan Muñoz, Yulen Pereira, Kiko Matamoros, Ana Luque, Tania Medina y Anuar Beno en el de la sobrina de Isabel Pantoja, han disputado la famosa prueba del barro para decidir quiénes habitarían la Playa Royale y quiénes la Playa Fatal. Finalmente el equipo de Anabel ha resultado ganador y ha podido elegir la zona con mejores condiciones, dejando al otro con la peor zona. La prima de Kiko Rivera se ha convertido en la primera líder de la temporada y el próximo domingo se diputarán las primeras nominaciones.

De los saltos del helicóptero, la mayoría se han producido sin mayor problema, aunque Jorge Javier Vázquez ha advertido que Rubén Sánchez Montesinos podría haberse hecho daño por haber saltado con una mala postura. Además de la dedicatoria de Marta Peñate a su novio Tony Spina y de las palabras de Nacho Palau sobre Miguel Bosé (ha dicho que el cantante es igual de pesado como parece), Anabel Pantoja ha confesado el miedo que tenía de nadar sola hacia la plataforma cuando se tirara al agua. Muy mareada, la influencer finalmente le ha dedicado el salto a su familia y a su gente "Ellos saben quiénes son. Pero sobre todo a mis padres, que se sientan orgullosos de mí", ha dicho la colaboradora, añadiendo su agradecimiento a la productora por haberla llevado a Honduras una segunda vez.

Durante los primeros días de conviviencia los participantes ya habían tenido sus primeros encontronazos. Además de la disputa de Anabel Pantoja con Rubén Sánchez, pareja de Enrique del Pozo, por su egoísmo con la comida, y del entrentamiento entre Ana Luque y Desi Rodríguez por las supuestas trampas que hizo Olga Moreno en su concurso, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja tambén han protagonizado una gran discusión. A pesar de que ambos hicieron las paces en Sálvame y parecía que su relación iba a mejor e iban a ser un gran apoyo el uno por el otro, el colaborador de Mediaset ha acusado a la sobrina de la cantante de "estar como loca por chupar cámara" y la ha calificado como "agresiva" y "malhablada" por las contestaciones que le ha dado.

Intentando defenderse, Anabel ha insultado en varias ocasiones a Kiko. "Me tienes cruzada y no sé por qué", ha respondido la influencer, que se ha ido de la habitación para no continuar con la disputa. Además también han comenzado las primeras confidencias entre los concursantes. De hecho, Charo Vega ha relatado que su examiga Isabel Pantoja "es una persona a la que le gusta reírse". "No sé qué le ha pasado de un tiempo para acá. No la reconozco y nos enfadamos por una estupidez. Fui a la tele y le siento mal, pero es que he ido 20 veces y siempre hablo de lo mismo. Estábamos ya casi bien pero había que pedirle permiso a Agustín", ha dicho la concursante sobre la intérprete de Marinero de luces.

