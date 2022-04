La elección de Tania en 'Supervivientes' que puede poner en peligro su relación

Supervivientes 2022 ya tiene a sus concursantes en Honduras y aunque el programa no ha comenzado todavía, algunos de ellos ya han empezado a tener que tomar algunas decisiones que pueden marcar el curso del reality. Después de convivir varios días en un hotel y conocerse un poco más, Tania Medina y el resto de participantes han respondido a quién se llevarían ellos a una isla desierta y por qué. Aunque la mayoría de las respuestas no sorprenden, la exconcursante de La isla de las tentaciones ha asombrado a todos con su elección. Mientras que su novio Alejandro ha dicho que "evidentemente" iría con su pareja porque lo harían muy bien, ella ha escogido a Ignacio de Borbón. "Él es una buena opción porque me parece un chico sincero y honesto en cuanto a personalidad. Y creo que es un buen superviviente porque me ha dicho que sabe hacer fuego y parece que es muy resolutivo", ha dicho la reportera canaria.

Tania Medina recuerda el accidente en el que casi se queda parapléjica

A pesar de que Alejandro todavía no ha visto las imágenes de Tania eligiendo al familiar deL rey Felipe como la persona perfecta para irse a una isla desierta, muchos fans de Supervivientes auguran su mala reacción. De hecho, el que fuera concursante de Gran Hermano VIP ha destacado en La isla de las tentaciones por sus comentarios tóxicos y como un chico muy celoso con su pareja. Por ello, durante su estancia en el concurso presentado por Sandra Barneda, su novia expresó las dudas que tenía de casarse o no con él. "Quizás esto no vaya a salir tan bien como esperaba", dijo la concursante al comienzo de la edición, que no fue mucho mejor conforme pasaron los programas.

Después de varias fiestas, celos y simples charlas con Stiven, uno de los tentadores, Tania decidió poner punto y final a su noviazgo abandonando el reality de Mediaset sin Alejandro. La exconcursante de La isla de las tentaciones confesó durante su hoguera final que la verdad era que se había sentido atraída por el joven influencer y que incluso llegó a pensar en besarle, aunque reconociendo que para ella era más importante su relación. "Ha sido una de las decisiones más díficiles de mi vida porque estar enamorada de él y mirarle y darme cuenta de que probablemente mi relación se ha acabado me da mucha pena", dijo a la presentadora.

Nacho de Borbón, concursante confirmado de 'Supervivientes', explica qué relación tiene con la Casa Real

Pero la relación finalmente no terminó ahí y en el reencuentro del programa seis meses después el que fuera mister España reconoció que las formas a veces le perdían y que se arrepentía de algunas cosas que había dicho. "Tengo mis arrebatos, pero después pido perdón y estoy ahí", dijo Alejandro Nieto. La sorpresa llegó de la mano de Stiven, el tentador con el que ella vivió la experiencia. "Ella te respetó en la isla, pero fuera no. Cuando vino a Madrid con una amiga quedé con ella y dimos un paso más en nuestra relación", confesó el soltero, al que Tania negó en todo momento. Así, la pareja se dio un tiempo tras La isla de las tentaciones y actualmente están juntos disfrutando de su nueva oportunidad en Supervivientes, donde el participante ya ha mostrado sus celos por cómo su novia trata y habla a Yulen Pereira, el esgrimista que concursa en su misma edición.

