Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra se enfrentan en la primera gran bronca de 'Supervivientes'

Después de los primeros conflictos provocados por las nominaciones, los concursantes de Supervivientes han empezado a saber lo que es convivir en condiciones extremas. Los días de lluvia, el hambre, los mosquitos, los quehaceres diarios de la playa o las incomodidades a la hora de irse a la cama son algunas de las cosas que les comienzan a sacar de quicio. De hecho, Ainhoa Cantalapiedra y Marta Peñate han protagonizado la primera gran bronca de la edición por culpa de un saco un dormir. La que fuera ganadora de Operación Triunfo ha dicho a Ignacio de Borbón que era suyo y que llevaba varios días descansando en el suelo, aunque lo compartía con él, unas palabras que no han convencido al primo del monarca y que han provocado que la exconcursante de La isla de las tentaciones saltara pidiendo explicaciones: "Pero, ¿por qué es tuyo?", ha preguntado la influencer con su peculiar tono, que ha molestado mucho a la artista. "Cuando aprendas a hablar, hablaré contigo, cariño", ha respondido Ainhoa.

VER GALERÍA

Enrique del Pozo se rompe ante la nominación de su pareja en 'Supervivientes'

Ignacio ha terminado por asumir que dormiría sin saco y le ha recriminado a Ainhoa que a pesar de querer compartirlo, su primera reacción había sido decir que era suyo y que lo quería solo para ella porque llevaba varios días sin descansar. Las voces y los vaciles de Marta han puesto muy nerviosa a la cantante y ambas han comenzado una acalorada disputa. "Esto es de todos, hija, porque lo digo yo. ¿Alguien me explica por qué es suyo? ¡Que no lo has traído de casa y lo ha dado el programa para nosotros", ha dicho la influencer intentando coger el saco mientras la artista le paraba con una mano. "Oye, oye para quieta", ha dicho la cantante a su compañera, que pedía llevarse el utensilio para dormir.

Desi ha intentado poner paz diciendo que el saco se le había otorgado el primer día a Ainhoa, pero aclarando que no era solo para ella y tampoco para siempre. "Eres la justicia en persona cuando te da la gana, pero cuando es hablar de esto ya no quieres. Tienes una vara de medir un poco rara. Eres una sibilina y de tonta no tengo un pelo porque te llevo calando varios días", ha dicho Marta entre gritos. "Me has visto con cara de tonta y te vas a quedar con las ganas. No te rías en mi cara", ha añadido la exgranhermana cantando e imitando a la artista como si estuviera en un concierto y afirmando que habla mal a sus compañeros y que es una "soberbia".

VER GALERÍA

Nacho Palau responde a las preguntas de Jorge Javier Vázquez sobre Miguel Bosé

Ainhoa se ha sorprendido mucho de las palabras de Marta y además le ha recriminado sus malas formas al hablar, pero Ignacio ha continuado dando la razón a la influencer y ha señalado la prepotencia con la que dice las cosas la cantante. "Me has dado un pedazo de empujón que me he quedado flipada. Me has dado codazo al pasar...", ha dicho la ganadora del talent de TVE ante el asombro de la que fuera concursante de La casa fuerte 2. "¿Cómo? No te lo voy a permitir. Eso jamás ha pasado. ¡Eres lo más falso que he visto en mi vida!", ha relatado la novia de Tony Spina. "Eres una profesional para hacer daño. Lo haces muy bien", ha respondido la cantante, que se ha quedado sin palabras cuando Marta ha dicho que si era así iba a frenar el enfrentamiento para que ella no se sintiera mal.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.