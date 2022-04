Las primeras nominaciones de 'Supervivientes 2022' provocan disputas en ambas playas

Después de las primeras nominaciones de Supervivientes 2022, los concursantes que se juegan la expulsión (Charo Vega, Rubén Sánchez Montesinos, Juan Muñoz y Ainhoa Cantalapiedra) han comenzado a tener los primeros conflictos con sus compañeros. A pesar de que el hambre y la falta de sueño todavía no han hecho mella en muchos de ellos, algunos de los nominados han plantado cara a los otros participantes y han expresado su descontento por haberles sacado a la palestra: "A lo mejor no me habéis dado la oportunidad de conocerme y habéis hecho un pacto que os viene bien. No me conocéis todavía ninguno, aunque ya asumía que iba a salir. Soy franco y estaba clarísimo", ha dicho la pareja de Enrique del Pozo, indignado en Playa Royale, donde Anuar Beno ha querido contestarle los motivos por los que le había elegido. "No me has aportado lo que yo creía, por eso te he nominado. Es lícito", ha respondido el cuñado de Isa Pantoja.

Pero el hermano de Asraf Beno no ha sido el único que ha querido dejar clara su nominación a Rubén. Tania Medina, que hace unos días confesó la dura experiencia por la que casi se queda parapléjica, también ha dado sus razones al concursante. "Tenemos argumentos. A mí me gusta ser franca y me gustaría que me escucharas. Mi principal motivo no es que tenga más o menos afinidad contigo porque es algo que puede pasar. Lo que me molesta es tu actitud. No tienes las mismas ganas que nosotros", ha dicho la que fuera concursante de La isla de las tentaciones. Para defenderse, el novio de Enrique del Pozo ha relatado todas las tareas que ha ido haciendo estos días, pero sus compañeros le han tachado de no decir la verdad. "Eres un mentiroso. ¡Qué fuerte!", ha expresado Ana Luque.

Rubén ha asegurado que todo el mundo podrá ver qué cosas ha hecho y cuáles no porque había cámaras, algo que no ha sentado muy bien a Anuar: "Tu problema es que te piensas que eres el único que te dejas la piel o que estás sufriendo. Hago las cosas de corazón y no solo cuando vienen las cámaras", ha dicho el colaborador. Por su lado, Juan Muñoz, aunque no ha discutido con sus compañeros sobre la nominación, sí ha dejado claro a los espectadores que no está nada de acuerdo con los motivos que ha dado Anabel Pantoja dijo sobre él. "Dice que soy el más débil de todos y la verdad que no es así", ha expresado el humorista.

En Playa Fatal los concursantes se encuentran descolocados ante la nominación que hizo Charo Vega a Ainhoa Cantalapiedra. Aunque ambas se llevan muy bien, la artista se ha quedado anonadada cuando ha dicho su nombre, algo que ha solucionado Marta Peñate comentando a la ganadora de OT que hubiera salido a la palestra igual porque ella como líder era a quien iba a elegir. "Me he hecho un lío con lo del palafito al escucharte que nominabas a Ignacio y que le considerabas fuerte. Yo he pensado en que era mejor estar luego contigo que con él y por eso te he nominado", ha explicado la amiga de Isabel Pantoja ante la atenta mirada de la cantante, que se ha enfadado porque su compañera ha revelado el nombre de su nominación delante de todos. Pero no ha sido lo único, las idas y venidas de Charo (a veces se quiere ir, a veces no e incluso ha pensado en abandonar) han provocado que Mariana Rodríguez se eche a llorar porque la valora mucho allí y prefiere no nominarla y que no se vaya de la edición aunque la vea "débil".

