Rubén no ha terminado de encajar con el resto de sus compañeros Enrique del Pozo se rompe ante la nominación de su pareja en 'Supervivientes' El artista no ha podido contener la emoción y acaba entre lágrimas al recordar el duro pasado al que ha tenido que sobreponerse el concursante

Rubén Sánchez Montesinos no ha comenzado su aventura en Supervivientes con buen pie. El culturista fue protagonista del primer roce en la preconvivencia al sufrir un encontronazo con Anabel Pantoja por la comida. Una tónica que parece no haber cambiado, ya que el deportista no encuentra su sitio ni en el reality, ni entre sus compañeros. Una complicada circunstancia que hace que se sienta apartado del grupo y no pueda sacar su mejor versión de sí mismo, ya que por el momento no se ha proclamado como vencedor en ninguna de las pruebas disputadas. Unos desafortunados inicios que han visto su culmen en la ceremonia de nominación cuando ha sido el más votado por sus compañeros para abandonar la isla, situándose así en la cuerda floja.

VER GALERÍA

Ion Aramendi debuta en Supervivientes con un romántico mensaje de su mujer

Pero, sin ninguna duda, el más afectado por esta primera nominación ha sido su pareja, Enrique del Pozo. El artista, que se ha convertido en el defensor del aventurero en los platós de Telecinco, no ha podido evitar derrumbarse al imaginar los malos momentos que está atravesando su novio en los Cayos Cochinos, sin ningún tipo de ayuda o apoyo moral. "Él está haciendo todo lo posible, pero lo veo triste. Van a por él. Lo veo desplazado", ha confesado entre lágrimas. Todo ello, le hacía abandonar por unos instantes el programa, puesto que necesitaba recuperar el ánimo para continuar con el alegato de salvación.

VER GALERÍA

Supervivientes: así han quedado dividido los dos equipos

Al parecer, estas imágenes están despertando en el cantante malos recuerdos, ya que, tras volver más calmado, ha declarado todo lo que su pareja ha tenido que sufrir en el pasado. "Cuando lo conocí estaba completamente solo, siempre ha estado señalado por su condición sexual, hace poco incluso tuvo que irse de un gimnasio por recibir insultos", ha puesto en manifiesto el intérprete.

VER GALERÍA

Las primeras disputas llegan a Supervivientes: Desy y Ana Luque discuten por Olga Moreno

De la misma manera, ha decidido explicar el episodio más oscuro de la vida de su chico. "Lo cuento porque él me ha dado permiso. Rubén ha sido víctima de abusos sexuales", ha reconocido el cantante de Disco Chino dejando a todos los presentes en plató impactados. Unas duras palabras con las que espera que el público pueda tener más empatía a la hora de entender la forma de ser y comportarse de su compañero de camino.

VER GALERÍA

Sin embargo, y gracias al refugio que encontró en Enrique del Pozo, el culturista ha podido dejar atrás todos esos problemas y comenzar desde cero. Una nueva vida donde tiene un papel esencial su participación en el programa de supervivencia, puesto que para él suponía un auténtico sueño. "Esto es más importante para él de lo que los demás puedan imaginar". Igualmente, el actor ha hecho referencia a la inocencia de su pareja por su poca experiencia en el medio televisivo con respecto a otros participantes. "Nunca ha tenido amigos y a todos ellos los admira porque los veía en televisión". Una defensa que espera que sirva para que su media naranja pueda continuar, al menos una semana más, en la conquista del título al mejor robinson.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.