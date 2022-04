Las primeras disputas llegan a 'Supervivientes': Desy y Ana Luque discuten por Olga Moreno

A pesar de que Supervivientes 2022 todavía no ha empezado oficialmente, los concursantes ya están en Honduras y han comenzado las primeras disputas entre ellos. Si hace unos días Anabel Pantoja se sentía defraudada con sus compañeros por culpa de la comida, ahora han sido Ana Luque y Desi las protagonistas de otro encontronazo, aunque esta vez por culpa de Olga Moreno. Ambas participantes de esta edición han comenzado a comentar las pruebas del año pasado y la victoria de la exmujer de Antonio David Flores en la ruega giratoria, un momento en el que ninguna de ellas se ha puesto de acuerdo por las supuestas "trampas" que habría hecho la ganadora de 2021: "Mi Olga fue la reina de la noria. ¡Y no hace nada de deporte!", ha dicho su amiga cuando la exgranhermana ha contestado que la empresaria había sido "un poquito tranfullera" en ese reto. "No, no, no. ¡Con mi Olga no! Tú no has visto el mismo programa que yo", ha respondido Ana muy contundente.

La que fuera concursante de Gran Hermano ha tenido muy claro que Olga sí que hizo trampas en la rueda infernal y ha recordado aquella prueba en la que otros concursantes dijeron que había sido tongo. "Ella no tenía que llegar al tope y llegaba al tope", ha dicho Desi, añadiendo irónicamente que seguro que a Ana se le dará mucho mejor este año cuando le toque competir. Como respuesta, la amiga de Olga Moreno ha querido aclarar cualquier duda que surgiese a todos los concursantes, que se han reído de la situación que estaba viviendo: "Ha sido ganadora de pleno derecho". Eso sí, pese a la contundencia de sus palabras, Ana ha querido terminar zajando el tema diciéndole a su compañera que la quería mucho.

Melyssa y la exmujer de Antonio David compitieron en la noria, una prueba en la que tenían que aguantar los vaivenes de las gigantescas ruedas para llevarse el collar de líder. Tras 5 minutos, la empresaria resultó ganadora según la organización del concurso, pero muy en contra de lo que opinaba la audiencia. La norma era clara: la concursante que se cayese o tocase el agua perdería la prueba. Sin embargo, el reality pasó por alto que la vencedora de la edición se descolgara de la parte de las piernas y tocara el mar momentos antes que la influencer. "¡Oh!", se escuchó decir a Lara Álvarez cuando vio a Olga tocar el agua, pero inesperadamente continuó la prueba y unos segundos después era Melyssa quien caía al fondo sin fuerzas.

Ana también ha querido aclarar al resto de participantes la relación que tiene con Olga, a la que todavía considera su "mejor amiga". La concursante de Supervivientes 2022 ha reconocido que su amistad se enfrió cuando la exmujer de Antonio David salió del programa, pero ha aclarado que fue por su culpa: "Yo me tiré 4 meses subiendo a Madrid y tengo una familia y una vida, ella tiene otras circunstancias y quizá no nos hemos visto, pero ella sigue siendo de mis mejores amigas" ha sentenciado.

