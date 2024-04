El motivo por el que Laura Madrueño abandonó inesperadamente el directo de 'Supervivientes'

Supervivientes encaraba una nueva entrega con muchos interrogantes en el aire como el nombre del expulsado de la noche y también el de la persona que sería repescada por la audiencia. Sin embargo el público no esperaba el problema inesperado que tendría la presentadora Laura Madrueño durante una de las pruebas. Los equipos se enfrentaban al juego de la localización para elegir la playa en la que van a vivir durante la semana y Laura les explicaba las normas, además de comentar con Jorge Javier Vázquez, que conduce el programa desde España, el calor que hacía. Tras el duelo entre Arantxa del Sol y Miri, Laura empezaba a encontrarse mal y se ausentaba del directo.

Jorge Javier explicaba lo sucedido a la vuelta de publicidad. "Ella está bien, para toda la familia, que no se preocupen. Todo está en orden, pero un poquito indispuesta, en cuanto se recupere volverá otra vez a incorporarse al concurso" contaba. Al terminar la prueba, se podía ver de nuevo a Laura en pantalla y ella misma explicaba lo que había ocurrido. "Estoy bien, poco a poco, solo he tenido un mareo por calor, tranquilidad, sobre todo a mi familia. Estoy mejor" aseguró.

Las condiciones en Honduras son muy duras también para los concursantes como apuntó la presentadora. "El calor hoy es insoportable, ellos están sin comer, sin dormir, espectacular ha sido este juego y siento un montón no haber podido estar ahí con vosotros". Además de hacer frente a las complicadas condiciones meteorológicas, en la isla se viven las emociones a flor de piel. Se pudo comprobar al escuchar el nombre del expulsado de la semana que fue Mario López.

Una expulsión entre lágrimas y una repesca

Dejó a su pareja Claudia, que también estaba nominada, destrozada y entre lágrimas. "Me has salvado, me has enseñado lo que es un amor adulto, que te quieran bien y no un amor como los que he tenido antes, que han sido horribles. Ha sido el mejor año de mi vida y ha sido gracias a ti" le dijo ella. Él explicó que ella llegó a su vida cuando estaba "un poco perdido". "Es el amor de mi vida, valoro todo un montón, te necesito y te quiero para toda la vida" le dijo antes de irse. El expulsado pedía perdón por las cosas que puede haber hecho mal durante estas semanas y se marchaba, encontrándose con Laura M. Flores que fue la última expulsada del concurso.

Se producía así otra de las sorpresas de la noche: la repesca. Kike Calleja, Rocío Madrid, Lorena Morlote y Laura M. Flores optaban a esta nueva oportunidad. Zayra Gutiérrez y Carmen Borrego no, debido a que abandonaron por motivos médicos, igual que el recién expulsado Mario, que prefirió renunciar a ella. "Me estaba imaginando ya con mi familia y con mi hijo fuera" dijo el concursante. "Espero que Claudia lo entienda y sé que mi familia lo va a entender" añadió confirmando que no quería formar parte de la lista.

Las votaciones comenzaban con Laura en la isla y el resto en España, y el resultado fue favorable para Laura. La colaboradora saltaba de alegría y se abrazaba a Mario, aunque se disgustaba un poco al saber que su incorporación a uno de los grupos tendrá que esperar hasta el domingo. "Vas a ser muy feliz" aseguró el presentador a la colaboradora que pasa así a formar parte de nuevo del concurso.