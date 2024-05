Hablamos con Lucía, la hija de Arantxa del Sol: ⁠'Ángel Cristo ha traicionado a mi madre de una forma sibilina'

Lucía, la primogénita de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba es, a sus 21 años una estudiante de Diseño, apasionada de los caballos y la gran defensora de su madre en Supervivientes. Apasionada del formato televisivo desde que era muy pequeñ, creció en Madrid aunque tiene el corazón 'partío' entre Córdoba y Asturias. Con una conexión muy especial con su padre, reconoce que su madre y ella son "como el agua y el aceite", aunque le apoya con los ojos cerrados en el concurso y sin duda, la ve como ganadora del reality.Tras casi dos meses de concurso, Lucía nos atiende para contarnos cómo están viendo en su casa a Arantxa del Sol en estos últimos días, donde la tensión con el que había sido su gran amigo en esta edición, Ángel Cristo, está pasando factura en el ánimo de su madre.

Hablamos con Lucía, hija de Arantxa del Sol, de cómo ve a su madre en 'Supervivientes': 'Ella odia los conflictos'

- Antes de nada, Lucía, ¿cómo estáis viviendo estos días en casa, en los que tu madre está pasando por los momentos más duros en su concurso?

Lo estamos viviendo con cierta angustia… conocemos cada gesto de mi madre; sufre, cuando inclina la cabeza y coloca su dedo en la boca, cuando sonríe en palapa a la cámara nos dice, "estoy bien, tranquilos, puedo con esto", cuando encoge los hombros, su mirada al cielo pidiéndole a mi abuelo…

- ¿Qué opinas de la tensión de estos últimos días entre tu madre y el que era uno de sus grandes apoyos, Ángel Cristo?

⁠Ángel ha traicionado claramente a mi madre de una forma sibilina. Va uno a uno contando maldades de ella, no solo por su falta de energía al estar sin prácticamente comer tras casi 2 meses en la isla, llamándole "mueble", que para mí es lo de menos, si no con comentarios tan graves que ninguno se atreve a contar. Mi madre calla por qué es su forma de protegernos, de proteger a toda la familia (eso está por encima de cualquier concurso de TV) y está en todo su derecho de hacerlo, por su bien y por el de todos nosotros.

- ¿Qué piensas que es lo que realmente ha ocurrido entre ellos para llegar a este distanciamiento?

Mi madre es la mujer más directa que conozco, ¡no se calla una injusticia! Cómo será lo que le han contado que no quiere ni mirarle…se nos parte el corazón. Mi madre es muy dialogante, siempre busca el entendimiento, pero en esta situación hay algo más. Hay dolor.

- ¿Cómo nos podrías explicar que tu madre haya sido víctima de un 'teléfono envenenado'?

⁠Es que no creo en la "teoría del teléfono escacharrado". A mi madre, uno a uno, le han ido contando lo que Ángel dice sobre ella. Teléfono roto no hay si todos han coincidido en contarle lo mismo.

- ¿Qué crees que es lo que tu madre calla y no quiere desvelar sobre esta situación?

Sabemos lo que, con dosificador, nos han contado algunos de los concursantes que han salido ya de la isla y, sobre todo, lo que Ana Herminia insinuó en el programa de De viernesu. Esto nos dejó perplejos; dijo que mi madre estaba celosa… y yo me pregunto: "Si Ángel no dice nada a nadie, por qué y de qué siente celos mi madre?" Mi madre es una mujer fuerte y con unos valores y educación únicos.

- Suponemos que ver a tu madre sufriendo es una situación desagradable en tu casa, con los tuyos. ¿Cómo lo lleva tu padre?

Mi padre lo lleva con un silencio tan doloroso como el de mi madre. No quiere entrar al trapo en nada para no dar más pábulo a todo esto, pero no se quedará quieto si injurian o dañan el honor de su familia. Por ahí no pasa.

- ¿Qué traición y deslealtad crees que tu madre no está dispuesta a perdonar a Ángel Cristo?

Pues lo que está haciendo Ángel: traicionarla con una calumnia y que quiera sacar crédito de ella con exclusivas, tele o minutos de redes y audiencia. La jugada de ellos es extraña, siniestra: buscan desacreditar, no sólo a mi madre, si no al que se acerque. Mi madre, en su coherencia, no se lo pasa como otros.

- ¿Cómo calificarías la actitud de Miri, de Gorka y de Blanca?

⁠No me gusta, pero hay que estar en esa situación de hambre, sueño, aislamiento, convivencia y conflictos con desconocidos para saber cómo reacciona cada ser humano. Entiendo que todos quieren ganar y las estrategias son lícitas, pero tal como me han educado, para mí es incompresible y doloroso que la gente se meta en guerras que no son suyas para meter cizaña, pero que luego se desentiendan.

- Por último, puede que lo que haya ocurrido realmente, que tu madre calla, afecte directamente al entorno personal de Arantxa?

Afecta, hoy y mucho, pero somos una familia que nos queremos con locura. Cuando llegue, le pondremos tiritas de amor en cada herida que traiga. Nos fortalecerá, como en otros momentos duros que hemos pasado… siempre unidos.