Todo sobre Arancha del Sol, primera concursante confirmada de 'Supervivientes 2024'

El reality de supervivencia más icónico de la televisión y calienta motores. Al frente de la nueva edición de Supervivientes estará un cuarteto formado por Sandra Barneda, Laura Madrueño, Carlos Sobera y al frente de las galas, de nuevo, Jorge Javier Vázquez que vuelve a Mediaset. Quien regresa también al medio y a la cadena donde cosechó grandes éxitos especialmente en las década de los 90 es la primera concursante confirmada: ¡Arancha del Sol!

"Sé que a muchos les sorprenderá verme aquí. A mí también, la verdad", ha dicho en su vídeo de presentación y, efectivamente, sorprende. Modelo, actriz y presentadora, no cabe duda de que es una mujer polifacética, pero, además de llevar años alejada de la televisión, nunca hasta ahora la habíamos visto en un reality u otro formato similar. Ella, consciente de ello, acepta el desafío con valentía: "Me encanta enfrentarme a nuevos retos y creo que no hay reto más duro y difícil".

Pronto emprenderá viaje a Honduras, donde compartirá una intensa aventura con otros concursantes que Telecinco irá desvelando en los próximos días. Allí, en Cayos Cochinos, pondrá a prueba sus fortalezas y debilidades para sobrevivir y convivir. En cualquier caso, mostrará una faceta totalmente diferente a la que el público está acostumbrado a ver.

La nostalgia de Arancha del Sol al recordar su boda

Arancha del Sol, que cumplirá en mayo 52 años, comenzó su carrera como modelo a finales de los 80 después de ser elegida Miss Madrid, a pesar de ser asturiana de nacimiento. Fue el despegue de una meteórica carrera que la llevó a ser uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla en los años 90. Viva los novios, Humor cinco estrellas y VIP Noche son algunos de los programas de Telecinco que capitaneó. Ya entonces no le daba la espalda a un reto y cuando la interpretación llamó a su puerta, sencillamente la abrió. Su debut cinematográfico fue con Aquí el que no corre vuela y le siguió La escopeta nacional. También participó en series como Esencia de poder y El pasado es mañana.

En el plano personal, comparte su vida con el torero Finito de Córdoba desde hace más de 20 años. Se dieron el 'sí, quiero' en 2001 en la iglesia Santa Marina de Aguas Santas de Córdoba, donde trasladaron su residencia 13 años más tarde. El matrimonio tiene dos hijos, Lucía, de 21 años, y Juan, de 14, que son el mayor orgullo de Arancha y, seguramente, su gran apoyo en esta nueva aventura en al que está a punto de embarcarse.